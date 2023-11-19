Дождь, снег и усиление ветра: что обещают казахстанцам синоптики в понедельник

По прогнозам "Казгидромета", 20 ноября большая часть территоррии станы будет находиться под влиянием северо-западного антициклона, где ожидается погода без осадков. Лишь на запад, крайний восток, юго-восток и в горные районы юга придут дождь, снег, на юго-востоке республики ночью — временами сильные осадки, передаёт BaigeNews.kz.

По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра на западе, северо-западе РК с порывами до 23-28 метров в секунду, гололёд.

В 10 регионах республики объявлено штормовое предупреждение

20 ноября ночью и утром на севере, в центре Карагандинской области ожидается туман. В Караганде ночью и утром ожидается туман.

Ночью в горных районах Алматинской области временами ожидаются сильные осадки, преимущественно снег. На юге, в горных районах области временами туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный днем на юге области порывы 18 метров в секунду. В Жезказгане ночью и утром ожидается туман.

Ночью на западе Западно-Казахстанской области ожидается гололёд. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный ночью на западе области 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, на юге области порывы 23 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер восточный днем порывы 18 метров в секунду.

На юге, востоке Акмолинской области ожидается туман.

Днём на западе, севере Актюбинской области ожидается гололёд. Ночью на севере области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный 9-14, ночью на западе, в центре, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, днём на западе, в центре области порывы 25 метров в секунду. В Актобе днём ожидается гололёд. Ветер юго-восточный, восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, днем на западе, юге, севере области порывы 23-28 метров в секунду. В Атырау ожидается ветер восточный, юго-восточный 15-20, днем порывы 25 метров в секунду.

Ночью и утром в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный днем на севере области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью ожидается туман.

В центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный 15-20, на западе, северо-востоке, в центре области порывы 23-28 метров в секунду. В Актау ожидается ветер юго-восточный 15-20, ночью порывы 23 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер восточный ночью на западе области, днём на большей части области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ожидается ветер восточный днём 15-20 метров в секунду.