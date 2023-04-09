Дождь и снег: неустойчивую погоду обещают казахстанцам в понедельник

Фото: wall.alphacoders.com

Синоптики "Казгидромета" рассказали о погоде в стране на 10 апреля. В девяти регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передаёт BaigeNews.kz.

Специалисты отмечают, что на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды и прогнозируются дожди, на юге в горных районах временами сильный дождь, ночью на севере в Акмолинской области пройдут осадки в виде дождя и снега.

Лишь на севере, в центре, востоке РК ожидается погода без осадков. По республике же ожидается усиление ветра, туман, в южных регионах – гроза, в Жамбылской области — град.

На юге, в горных, предгорных районах Туркестанской, Жамбылской областях ожидается сильный дождь.

В Жамбылской области ожидается очень сильный ветер с порывами 30 метров секунду и более.

Ночью в центре, в горных районах области Жетысу, на поверхности почвы на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса.

10 апреля днём, 11 апреля сутки на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь, гроза, град. 10-11 апреля ветер юго-западный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров секунду, порывы 23-28 метров секунду, 10 днём, 11 апреля ночью на юго-западе области временами 30 метров секунду и более. В Таразе 10-11 апреля ожидается ветер юго-западный 15-20 метров секунду, порывы 23-28 метров секунду, 10 днём, 11 апреля ночью временами 30 метров секунду и более. Также синоптики прогнозируют в Таразе грозу с градом.

10 апреля ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный, западный, на севере, западе области порывы 15-20 метров секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман, гололёд. Ветер юго-западный, западный, днём порывы 15-18 метров секунду.

10 апреля на юго-западе, юге Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ночью на северо-западе, севере области на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса. В Уральске ночью 10 апреля на поверхности почвы ожидаются заморозки 3 градуса.

10 апреля ночью на юго-востоке Мангистауской области ожидается гроза. На северо-западе области ожидается туман.

10 апреля в центре, на юге Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный днем на юге области 15-20 метров секунду. В Кызылорде временами ожидается гроза.

10 апреля на севере, востоке области Жетысу ветер северо-восточный порывы 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду. Ночью в центре, горных районах области сохраняются заморозки 3 градуса. В Талдыкоргане днём 10 апреля ожидаются ветер северо-восточный порывы 15-20 метров секунду. Ночью заморозки 1-3 градуса.

Утром и днем 10 апреля на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь. На большей части области временами гроза, в горных и предгорных районах град. Ветер юго-западный ночью на юге, западе, в горных и предгорных районах области, днем на большей части области 15-20, днем временами порывы 23-28 метров секунду.

В Шымкенте утром и днём 10 апреля ожидается сильный дождь. Вечером 09 апреля, сутки 10 апреля временами ожидается гроза, град. Ветер юго-западный вечером 09 апреля, сутки 10 апреля порывы 15-20, днём 10 апреля временами 23 метров секунду. В Туркестане ожидается временами гроза. Ветер юго-западный порывы 15-20, днём временами 23 метров секунду.

10 апреля ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный, днем на большей части области 15-20, порывы 23 метров секунду. Температура воздуха днем ожидается 9-14 тепла. В Петропавловске 10 апреля ожидается ветер юго-западный, западный днем 15-20, порывы 23 метров секунду. Температура воздуха днем ожидается 10-12 тепла.