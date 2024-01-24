Доступность сложных дорогостоящих операций увеличилась в 2,5 раза в Казахстане
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За последние три года рост финансирования медицинской помощи увеличился с 1,1 до 2,8 триллиона тенге в 2024 году и позволил существенно нарастить объемы оказываемых населению Казахстана медицинских услуг, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Сообщается, что в результате внедрения обязательного социального медицинского страхования доля расходов на здравоохранение в общем объеме ВВП увеличилась с 2,8% в 2018 году до 3,7% в 2022 году.
Отменчается, что за счет средств ОСМС расходы на здоровье одного жителя страны удалось увеличить с 56 тысяч тенге до 122 тысячи тенге.
"Благодаря удвоенному финансированию дневных стационаров, в 2023 году пациенты смогли получить более 920 тысяч стационарозамещающих услуг как в государственных, так и частных клиниках", - отметили в министерстве.
Сообщается также, что рост финансирования высокотехнологичной медпомощи позволил повысить для казахстанцев в 2023 году доступность сложных дорогостоящих операций в 2,5 раза.
Также в министерстве отметили, что за счет средств медстрахования пациентам стала доступна медицинская реабилитация при сердечнососудистых, неврологических, онкологических заболеваниях и травмах, которая раньше практически не оказывалась.
Кроме того, вдвое выросло количество поставщиков медицинских услуг, работающих по программе ОСМС, сейчас их число около двух тысяч, почти половина из них - это частные организации.
В министерстве особо подчеркнули, что доля карманных расходов населения на оплату медицинских услуг снизилась с 34% в 2018 году до 31% в 2022 году.
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