Доступно пробное онлайн-тестирование по ЕНТ

Пробное ЕНТ стало доступно на сайте Национального центра тестирования (НЦТ), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство науки и высшего образования РК.

Онлайн-тестирование на сайте НЦТ находится по ссылке app.testcenter.kz.

В 2024 году количество предметов на ЕНТ останется прежним – три обязательных и два на выбор. Однако количество заданий по обязательным предметам "Грамотность чтения" и "Математическая грамотность" сократится на пять вопросов. Увеличится количество вопросов по профильным предметам до 40. Важно отметить, что в профильных предметах будет добавлено пять заданий на соответствие выбора из списка.

"С учётом данных изменений мы запустили тренировочные тесты. Сейчас для абитуриентов доступен один вариант пробного тестирования, вскоре будут добавлены ещё несколько вариантов", - отметил директор НЦТ Руслан Емелбаев.