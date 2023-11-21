Дошкольное и школьное образование в Казахстане: каких результатов удалось добиться

Наиболее значимые показатели в сфере образования отмечены в сферах дошкольного и школьного образования. Они отражают стремление государства не только решить актуальные проблемы, но и модернизировать всю инфраструктуру. Такое мнение на странице в Facebook выразила политолог, доктор политических наук Асем Кайдарова.

Значительные результаты по решению проблемы с нехваткой ученических мест были достигнуты благодаря инициативе по созданию "Комфортных школ", считает эксперт.

"Данная программа призвана не только решить актуальную проблему дефицита ученических мест, но и внести вклад в обновление инфраструктуры образования. За счет нее и других источников в текущем году уже был организован запуск 85 школ на 82,9 тыс. мест. До конца года планируется ввод в эксплуатацию еще 80 школ вместимостью 137,7 тыс. детей. Благодаря этим темпам к 2025 году ожидается появление дополнительного миллиона ученических мест, что обещает не только полностью решить проблему переполненных классов, но и создать отвечающие современным стандартам условия для обучения будущих поколений", - написала Кайдарова.

Кроме того дополнительно до конца года будут оборудованы 1700 новых кабинетов робототехники, химии, биологии и физики, а также STEM-лабораторий для естественно-технических предметов (из 7000 запланированных до 2029 года).

"Значительный прогресс также наблюдается в сфере дошкольного образования. Речь идет о планах по открытию в этом году 555 организаций с вместимостью 81 тыс. детей (на сегодня открыто 525 объектов на более чем 53,9 тыс. мест). Эти цифры станут важным дополнением к существующим в настоящее время 11337 дошкольным организациям с вместимостью более 970 тыс. детей", - добавила она.

Такой подход к развитию дошкольного образования отражает понимание его ключевой роли в формировании качественной базы для образовательного процесса, подчеркнула эксперт.