Досаев высказался о нашумевшем инциденте с муралом Coca-Cola

Фото: facebook.com/andrey.pereverzev.94

Аким Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию с муралами в городе, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, история с рекламой Coca-cola произошла в рамках ОСИ - представители подписали договор и получили дополнительные 1,5-2 миллиона тенге, и на боковой стене компания разместила рекламу, сообщила - "она наша". И справедливо сообщила, потому что сегодня нет четких правил, что можно делать с муралами.

"В городе есть разные муралы: художественные произведения, которые надо беречь, а есть те, которые в свое время появились по разным причинам. Они не являются украшением города. Мы составим списки муралов по районам и определимся. Необходимо легализовать муралы. Мы будем работать с художниками, чтобы пустые серые стены зданий в нашем городе наполнились жизнью", - подчеркнул Досаев.

По его мнению, проблема с муралами не будет решена, если им не придать официальный статус.