Досаев рассказал президенту о социально-экономическом развитии Алматы

Президент Касым-Жомарт Токаев принял акима города Алматы Ерболата Досаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава мегаполиса отчитался о социально-экономическом развитии Алматы. Досаев сообщил, что по итогам двух месяцев 2024 года обеспечен динамичный рост экономики города, краткосрочный экономический индикатор Алматы вышел в положительную зону с ростом на 1,7%; поступления в местный бюджет выросли на 55% до 287,5 млрд тенге; увеличивается объем инвестиций в основной капитал, привлечено 190 млрд тенге с ростом на 24,5%.

Аким также рассказал, что в рамках исполнения поручений, данных главой государства в августе прошлого года, осуществляется комплекс мер по внедрению новых требований к городской застройке, направленных на полицентричное развитие города, усиление сейсмобезопасности жилья и социальных объектов, исключение точечной застройки и другие.

Ерболат Досаев проинформировал президента об исполнении его поручения по обеспечению сейсмической безопасности города: по заявлениям жителей и юридических лиц после землетрясения 23 января этого года проведено обследование 183 объектов, серьезных повреждений не обнаружено; начато комплексное обследование 363 объектов по заявлениям после землетрясения 4 марта т.г.; в 2024 году сейсмоаудитом будет охвачено 13,2 тыс. объектов. С целью своевременного оповещения граждан в случае ЧС до 1 июня т.г. в пилотном режиме будет внедрена система Mass Alert;

Акима Алматы также ообщил о "перезагрузке" системы управления отходами, новом комплексном подходе по содержанию дворовых территорий и зеленых насаждений. При этом сервисные контракты заключены с обслуживающими организациями на 3 года. Эти меры повысят их финансовую устойчивость и качество предоставляемых услуг.

Президент поручил продолжить работу по дальнейшей диверсификации экономики, обеспечению сейсмобезопасности мегаполиса, модернизации систем водоснабжения и водоотведения.