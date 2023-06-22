Досаев рассказал, почему его супруга продала долю в рекламной компании

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Аким Алматы на брифинге СЦК ответил на вопросы журналистов о деятельности рекламной компании, учредителем которой является его жена. По наблюдениям СМИ, конструкции с рекламой крупных брендов размещены повсеместно, передает BaigeNews.kz.

Парфюмированная вода, автомобили, рестораны красуются с наружной рекламы компании АО РТС "Деко", соучредителем которой является супруга акима города Досаева Гульнара.

"Когда я вступал на пост, я предполагал, что такой вопрос встанет. Эта компания существует уже давно, но мы приняли решение в январе продать свои 15 процентов доли в ней. Я не принимал участия в развитии компании, на сегодняшний день не занимаюсь этим бизнесом", - рассказал Досаев.

Также аким Алматы отметил, что сделка осуществилась только в январе этого года, так как ранее процесс был на стадии переговоров.