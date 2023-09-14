Досаев проверил скверы и дороги в одном из районов Алматы

В рамках рабочего объезда аким Алматы Ерболат Досаев проверил в Ауэзовском районе текущее состояние сквера в мкр. "Аксай-2" и подземного перехода по ул. Саина – севернее пр. Абая, передает BaigeNews.kz.

Сквер, расположенный от ул. Маргулана до ул. Толе би, был построен в сентябре прошлого года. Для горожан там установлены воркаут-площадка, детская игровая зона, также на территории расположены арт-объекты.

Причиной посещения объекта стал прорыв, который произошел после гидравлических испытаний теплотрасс в рамках комплексной проверки готовности инфраструктуры города к предстоящему осенне-зимнему периоду.

"У нас по городу, к сожалению, отмечается высокий уровень износа теплотрасс – 59,2%. Много жалоб поступает. Мы в 3 этапа проводили гидравлические испытания трасс после ремонта. Данный прорыв — это один из случаев. В настоящее время приводим в порядок. Полностью гидроиспытания мы закончим 13 сентября", - отметил Ерболат Досаев.

Генеральный директор ТОО "Алматинские тепловые сети" Алтай Рахимбетов доложил, что по городу такие места выявляются. АТС как оператор принимает оперативные меры по решению возникающих проблем.

В ходе объезда аким города отдельно остановился на вопросе прокладки магистральных трасс, по причине которых в мегаполисе частично перекрывают движение на участках дорог. Ерболат Досаев подчеркнул, что работами охвачены "узкие" места, которые в приоритетном порядке должны быть приведены в надлежащее состояние перед приближающимся отопительным периодом.

В настоящее время производится реконструкция тепломагистрали по ул. Ходжанова, которая была введена в работу в 1976 году и выработала свой нормативный срок. На сегодняшний день уже завершены работы по укладке сетей по проспекту Гагарина, выполнена утрамбовка грунта под укладку асфальта. Планируемый срок завершения работ – 15 сентября. Проводимые мероприятия позволят обеспечить качественным теплоснабжением жителей порядка 19 многоквартирных домов, 2 детских садов и 39 других объектов, расположенных в Ауэзовском районе Алматы.

В целом проводимые в текущем году работы по реконструкции тепловых сетей позволят снизить износ в городе на 0,7 %.

Следующим объектом посещения стал подземный переход по ул. Саина – севернее пр. Абая. В июне этого года были начаты работы по текущему ремонту с планами по завершению в октябре. Отметим, что он функционирует, пешеходы им пользуются. Проектом предусмотрен ремонт крыши с наращиванием металлической конструкции, установка антивандальных камер видеонаблюдения с доступом для передачи информации в городской Департамент полиции, замена кабелей.

Ерболат Досаев обратил особое внимание на качество освещения в подземных переходах, поручил обеспечить достаточный уровень в дневное и вечернее время. Акиму Ауэзовского района поручено усилить контроль за качеством работ, содержать переходы в надлежащем состоянии.

"Мы же договорились, свет во всех переходах должен быть ярким. Это же подземный переход, тут должно быть светло. Нужно сделать дополнительное освещение. Наша обязанность – обеспечить горожан всеми условиями, они должны чувствовать себя в безопасности", – отметил Ерболат Досаев.

Аким пообщался с художниками, которые разрисовывают подземку. На стенах появятся арт-рисунки о казахских традициях и национальных играх: беташар, асық ату, жіп иіру, теңге ілу. Ерболат Досаев пожелал мастерам вдохновения и хорошей работы.

Отметим, что в Ауэзовском районе ремонтные работы дополнительно ведутся в трех подземных переходах.