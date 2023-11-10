Досаев поддержал идею молодых архитекторов по развитию алматинской айдентики

Профессионалы в сфере архитектуры и градостроительства со всего Казахстана и зарубежа собрались в Алматы на объединенном архитектурно-градостроительном форуме. В рамках мероприятия проходит выставка наиболее интересных проектов, а также обсуждение насущных проблем, передает BaigeNews.kz.

Открыл важное для всего Казахстана мероприятие аким Алматы Ерболат Досаев. Градоначальник отметил, что основная тема нынешнего форума, связанная с развитием архитектуры городов, является очень актуальной для Алматы и власти мегаполиса заинтересованы в том, чтобы применять в градостроительстве самые современных и прогрессивные практики. Досаев рассказал, что ему показались интересными некоторые идеи и проекты, представленные на выставке, и он пригласил на встречу в акимат часть авторов.

"Начиная со следующего года акимат намерен выделить специальные гранты для молодых архитекторов и дизайнеров через обеспечение их специальными заказами на городские проекты. Я не говорю о состоявшихся проектах и институтах. Мы внимание хотим уделить тем, кто находится в начале своего пути. То, что мы проходили несколько десятилетий сами. Я думаю, это будет хороший задел с нашей стороны. В среднем на каждый грант будет выделяться сумма до 5 млн тенге. Количество проектов мы определим с вами: сколько город готов предложить, столько и возьмем. Проекты будут разного уровня: и малые, и средние. И я очень хотел бы пригласить наше новое талантливое поколение к реализации наших больших проектов, не инфраструктурных, а именно с точки зрения развития архитектурного облика Алматы", - сказал Ерболат Досаев.

И профессионалы отрасли, и городские власти понимают, что сегодня Алматы как никогда нуждается в современных и устойчивых архитектурных и градостроительных решениях. Со-основательница архитектурного бюро NAAW Эльвира Бакубаева считает, что молодое поколение архитекторов готово внести свой вклад в развитие городов.

"Мы очень рады, что аким сегодня озвучил свое желание привлекать молодых специалистов, мне кажется, что это очень своевременно. Мы действительно надеемся, что сможем внести свою лепту в формирование современного облика Алматы. Аким Ерболат Досаев открывает возможности претворять в жизнь крупные проекты, и это здорово. В их реализации нужно исходить из того, какие стоят задачи. Я думаю, главная работа архитектора заключается в том, чтобы решать проблемы. И готовы предложить наше решение для тех проблем, которые в городе сегодня имеются. Я думаю, очень важно, чтобы у Алматы сформировалась собственная айдентика, свой архитектурный язык", - сказала Эльвира Бакубаева

В мае 2023 года Правительство РК утвердило новый Генеральный план Алматы до 2040 года. Основополагающий принцип нового Генплана - переход от моноцентричной модели развития нашего мегаполиса к полицентричной. Пять новых полицентров дадут новый толчок равномерному и сбалансированному развитию Алматы, обеспечив устойчивый рост качества жизни его жителей. К тому же, важно не только развитие самого Алматы, но и всей Алматинской агломерациии. По поручению Президента РК разработан Комплексный план развития Алматинской агломерации до 2029 года.

"Мы поставили перед собой амбициозную задачу привести наш город в соответствие мировым стандартам по комфортности, качеству жизни и, конечно же, лучшим трендам по своему архитектурному облику. У Алматы всегда был и есть свой неповторимый образ. Однако его чрезмерно агрессивная урбанизация последние два десятилетия привела к таким серьезным проблемам, как хаотичная и точечная застройка, однотипность, игнорирование норм сейсмобезопасности и другие вызовы. Вследствие этого наш город начал терять свой истинный облик". - пояснил Досаев.

На данный момент акимат Алматы продолжает работу по решению накопившихся вопросов. В конце 2022 года утверждена "Программа развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года". Данная программа базируется на семи ключевых принципах, таких как комфортная городская среда, устойчивый экономический рост, управляемая урбанизация, социальная устойчивость и стабильность, зеленый Алматы, Smart City и безопасность города. Возобновивший работу в августе прошлого года Градостроительный совет города Алматы стал тем востребованным и важным институтом, который показал свою высокую эффективность и начал свою нелегкую работу по серьезной перезагрузке архитектурной модернизации мегаполиса.

Один из разработчиков нового Генплана, главный архитектор – заместитель директора ТОО "ПИ Алматыгипрогор-1" Алтай Сатыбалдиев рассказал, что утвержденный Генплан как раз и является той основой, на которую будут опираться при разработке проектов детальной планировки каждого района и города в целом.

"Генплан не оперирует застройкой, а оперирует территориями. Сейчас по территории города проводится большая работа разработка и активизация ПДП, которые были отменены в связи с принятием нового Генплана. Все замечания и предложения найдут ответ в ПДП, это более детализирующая часть, там уже участвуют и регулирование застройки, и те вопросы, которые многих волнуют", - пояснил Сатыбалдиев.

Что касается проходящего форума, то его участники намерены выработать свои предложения по дальнейшей работе над важной задачей - успешным развитием городов Казахстана.