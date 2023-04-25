Досаев обсудил с китайским инвестором взаимодействие в сфере цифровизации и строительства

На встрече акима Алматы Ерболата Досаева с председателем совета директоров компании "Китайская корпорация "Синьсин" Чжан Цзянем рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества в области цифровизации, строительства зданий по программе реновации ветхого жилья, развития рынка электронной коммерции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

"Создание совместного предприятия с разработкой электронной торговой платформы расширит рынки сбыта для местных производителей. В 2021 году обладателями Gold Supplier (Золотой поставщик) на маркетплейсе Alibaba.com стали 12 алматинских компаний, а в 2022 году – уже 56", - говорится в сообщении.

Они также обсудили цифровизацию общественной безопасности, здравоохранения, образования и транспорта в рамках проекта "Умный город".

К слову, Китай обладает большим опытом в реализации проектов Smart City. Согласно международному рейтингу КНР занимает 12-е месте среди инновационно развитых стран мира.

Так, в сфере новых технологий достигнута договоренность о взаимном оказании всесторонней поддержки ИТ-бизнесу.

Отметим, в Алматы действуют 1064 предприятия с участием китайского капитала. По итогам 2022 года двусторонний товарооборот между странами вырос на 40 процентов, составив 6,8 миллиарда долларов США.