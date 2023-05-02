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Дорожные специалисты Казахстана перенимают опыт коллег из Китая
Казахстанские ученые-дорожники перенимают китайский опыт строительства дорог, передаёт BaigeNews.kz.
Эксперты КаздорНИИ отправились в Китай для ознакомления с нормативным регулированием, проектированием, строительством, эксплуатацией и экономикой дорожного строительства соседней страны. Пользуясь представившейся возможностью, казахстанские специалисты также познакомятся с технической базой дорожно-строительной отрасли КНР.
В состав делегации вошли вице-президент института Ерик Амирбаев, директор департамента дорожно-строительных материалов и новых технологий Асель Нугманова и другие.
В ходе рабочих встреч институт уже заключил меморандум о сотрудничестве с Транспортным институтом Цзянсу (Jiangsu Transportation Institute).
"Подписан меморандум о сотрудничестве с JSTI, обсуждены вопросы по установлению и организации дорожно-исследовательского института двух стран, рассмотрены вопросы по реформированию нормативно-технической базы в КНР, изучена процедура внедрения новых технологий. Также обсуждены дальнейшие планы по тесному сотрудничеству", - отмечает А.Нугманова.
Напомним, АО "КаздорНИИ" ведёт работы по реформированию нормативно-технической базы автодорожной отрасли Республики Казахстан. Эксперты разрабатывают новую структуру нормативной базы дорожной отрасли с учетом новых технологий и мировой практики. К реализации этой задачи планируется привлечь опыт ведущих специалистов стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с этим в настоящий момент инициировано заключение соответствующих меморандумов о сотрудничестве.
Дорожные эксперты отмечают значительный рост качества дорожного строительства в КНР за последние десятилетия. Китай имеет богатый опыт быстрого развития скоростных шоссе и прочих автомобильных дорог высокого класса.
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