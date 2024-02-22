Дорожники предупредили водителей о заносах на трассе "Жезказган-Петропавловск"

Сотрудники АО "НК "КазАвтоЖол" насчитали 12 участков, подверженных снегозаносам, на трассе "Жезказган-Петропавловск", передаёт BaigeNews.kz.

По информации дорожников, заносы встречаются на 153, 163, 165, 177, 183, 186, 188, 190, 196, 239, 243, 247 километрах трассы.

"Этот район характеризуется сильно континентальным климатом с постоянными ветрами и значительными осадками. За зиму 2023-2024 годов непогода длилась месяц, прерываясь на два-три дня", - отметили в НК "КазАвтоЖол".

Также в ведомстве отметили, что снегопад, с последующей оттепелью и критическим снижением температуры, сделал процесс очистки дороги более сложным. Однако, несмотря на неблагоприятные погодные условия, работы продолжаются.