В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде областей Казахстана дорожники обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как отметили в КазАвтоЖоле, в нескольких регионах страны сохраняются нестабильные погодные условия.

По их информации, в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской и Улытау областях ожидается туман, а в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и метель, что может привести к ограниченной видимости.