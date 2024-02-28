  • 28 Февраля, 12:45
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Дорожники обратились к водителям

Сегодня, 12:14
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 12:14
Сегодня, 12:14
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Фото: Pixabay

В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде областей Казахстана дорожники обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".

Как отметили в КазАвтоЖоле, в нескольких регионах страны сохраняются нестабильные погодные условия.

По их информации, в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской и Улытау областях  ожидается туман, а в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской синоптики  прогнозируют усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и метель, что может привести к ограниченной видимости.

"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", - попросили дорожники.

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