Дорожники обратились к водителям
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В связи с неблагоприятными погодными условиями в ряде областей Казахстана дорожники обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "КазАвтоЖол".
Как отметили в КазАвтоЖоле, в нескольких регионах страны сохраняются нестабильные погодные условия.
По их информации, в Западно-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Актюбинской и Улытау областях ожидается туман, а в Туркестанской, Кызылординской и Жамбылской синоптики прогнозируют усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и метель, что может привести к ограниченной видимости.
"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", - попросили дорожники.
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