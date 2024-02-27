Дорожники обратились к водителям Кызылординской и Западно-Казахстанской областей

В Кызылординской и Западно-Казахстанской областях сохраняется неустойчивая погода, поэтому дорожники обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", а Кызылординской области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и метель, а на севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман и гололед.