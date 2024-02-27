Дорожники обратились к водителям Кызылординской и Западно-Казахстанской областей
Сегодня, 10:15
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Сегодня, 10:15Сегодня, 10:15
85Фото: baigenews.kz
В Кызылординской и Западно-Казахстанской областях сохраняется неустойчивая погода, поэтому дорожники обратились к водителям, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в АО "НК "КазАвтоЖол", а Кызылординской области ожидается усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду и метель, а на севере Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют туман и гололед.
"Уважаемые пользователи республиканских автомобильных дорог! Просим вас соблюдать правила безопасности дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", - обратились дорожники.
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