Дорожники обратились к казахстанским водителям

В "КазАвтоЖол" просят пользователей республиканских автомобильных дорог соблюдать правила безопасности дорожного движения и учитывать погодные условия при планировании дальних поездок, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

В Западно-Казахстанской, Алматинской областях и в городе Астана, в области Жетысу ожидается густой туман. В области Абай, в Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской и Акмолинской областях также ожидается туман, возможно осадки в виде снега и гололед.



В области Жамбыл в период с 11 по 13 марта прогнозируются обильные дожди, гроза. В горных районах области туман. Порывы ветра будут доходить до 23-28 м/сек. В следствии чего возможно образование гололеда.



На западе, севере и в центре Актюбинской области прогнозируется низовая метель, порывы ветра до 15-20 м/сек.