Дорожники области Абай обратились к водителям из-за ухудшения погоды
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В связи с ухудшением погодных условий дорожники области Абай переведены на усиленный режим работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
Автодорога республиканского значения М-38 "Омск-Майкапшагай" открыта для движения автотранспортных средств.
"Однако, в связи с обильным снегопадом, который начался в 06:00 утра, все дорожники области переведены на усиленный режим работы. По прогнозам, снегопад продолжится в течение суток, температура воздуха в регионе -15 градусов", - говорится в сообщении.
В настоящее время для обеспечения безопасности движения и проходимости дорог на участках км 828-915 "п.Суыкбулак-п.Калбатау", км 587-733 "г.Павлодар-г.Семей.", км 756-828 "г.Семей.-п.Суыкбулак" задействовано 75 единиц специализированной снегоуборочной техники и более 100 человек.
Кроме того, планируется россыпь 600 тонн соли и 1000 м3 песка по области.
"Уважаемые пользователи автодорог республиканского значения! Убедительная просьба, в целях безопасности, просим соблюдать правила дорожного движения и не пренебрегать ухудшением погодных условий", - отметили в "КазАвтоЖол".