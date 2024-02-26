Дорожники области Абай обратились к водителям из-за ухудшения погоды

В связи с ухудшением погодных условий дорожники области Абай переведены на усиленный режим работы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Автодорога республиканского значения М-38 "Омск-Майкапшагай" открыта для движения автотранспортных средств.

"Однако, в связи с обильным снегопадом, который начался в 06:00 утра, все дорожники области переведены на усиленный режим работы. По прогнозам, снегопад продолжится в течение суток, температура воздуха в регионе -15 градусов", - говорится в сообщении.

В настоящее время для обеспечения безопасности движения и проходимости дорог на участках км 828-915 "п.Суыкбулак-п.Калбатау", км 587-733 "г.Павлодар-г.Семей.", км 756-828 "г.Семей.-п.Суыкбулак" задействовано 75 единиц специализированной снегоуборочной техники и более 100 человек.



Кроме того, планируется россыпь 600 тонн соли и 1000 м3 песка по области.