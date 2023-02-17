Дорожники Казахстана перешли на усиленный режим работы из-за непогоды

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На усиленный режим работы переведены дорожные службы республики в связи с объявленным штормовым предупреждением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ТОО "Казахавтодор".

К слову, штормовое предупреждение объявлено в десяти регионах страны - Абайской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Кызылординской, Туркестанской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Жамбылской области и Астане на 17, 18, 19 февраля.

"В связи с объявленным штормовым предупреждением на ряде регионов страны, дорожные службы переведены в усиленный режим работы. На дорогах республиканского значения задействовано более 740 единиц специализированной техники, более 2150 сотрудников дорожной службы, а также организовано круглосуточное патрулирование", - говорится в сообщении.

Так, в зимний период в связи с ухудшением погодных условий (снег, буран, метель, ограничение видимости) 395 раз вводились ограничения дорожного движения. Также, силами дорожников была оказана помощь по вызволению из снежного плена более четырёх тысяч транспортных средств.

"Ежедневно, с целью обеспечения безопасного, бесперебойного движения и в рамках борьбы с гололедным явлением производится подсыпка противогололёдных материалов. Кроме того, на опасных участках сети автодорог установлено более четырех тысяч временных дорожных знаков, предупреждающий о скользкой дороге и ограничению максимальной скорости", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, на всех снегозаносимых участках автомобильных дорог установлено более 45 тысяч погонных метров снегозащитных щитов, активно продолжаются работы по организации пассивной снега борьбы, как устройству снежных траншей и стенок.