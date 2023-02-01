"Дорогу бизнесу": Антикоррупционная служба запускает проект по защите предпринимателей

Антикор запускает проект по защите предпринимателей "Дорогу бизнесу", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на антикоррупционное ведомство.

Его основной целью станет помощь предпринимателям в преодолении административных барьеров, волокиты при оформлении документов, обеспечене соблюдения сроков и прозрачности принимаемых госслужащими решений.

"Будем заниматься решением конкретных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели при оформлении земли, получении разрешений от архитектуры и других контролирующих структур, подключении коммуникаций, а также получении различных мер господдержки (кредиты, гранты, субсидии). В регионах открыты площадки и каналы связи для приема обращений бизнеса. Руководители территориальных департаментов принимают сообщения через свои Facebook страницы. Также можно обращаться по короткому номеру 1424 в Call-центр Агентства", — говорится в сообщении.