"Дорога жизни": в области Абай талые воды по пояс размыли районную трассу

Семикилометровый фрагмент дороги между сёлами Канонерка и Карамурза Бескарагайского района десятки лет испытывает технику на прочность. Во время езды "гравийка" напоминает шифер, зимняя колея и ямы под лужами круглый год преподносят сюрпризы. Но на днях природа постаралась так, что молчать и закрывать глаза на проблему уже не получится. Талые воды промыли дорогу на глубину почти в один метр. Местный житель сфотографировался на фоне новой "достопримечательности", а затем ироничный снимок разлетелся по мессенджерам.

Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с автором актуального мема и выяснил, как на сельских дорогах проходит "весеннее обновление".

"Дорога жизни" – вовсе не художественная метафора, а единственный путь, позволяющий поддерживать связь Карамурзы с Семеем. И этот путь десятилетия напролёт в очень плохом состоянии. Здесь нет дорожного полотна, скорее — направление.

Семикилометровый фрагмент дороги между этими сёлами, пожалуй, самый известный и разбитый в Бескарагайском районе. По нему каждый день ездят работники организаций, учителя, госслужащие, автобус с детьми. В Карамурзе расположена малокомплектная начальная школа, поэтому с пятого класса местные ребята продолжают обучаться в Канонерке. Работники лесничества ежедневно заступают на смену, приезжая из соседних сёл и даже Семея.

А ещё в Карамурзе расположен знаменитый на всю страну лесо-семенной питомник, где выращивают саженцы для высадки на земли горельника. Посмотреть на это отечественное чудо круглый год приезжают чиновники разных уровней, депутаты, бизнесмены, делегации из разных стран. Дорога, по которой им приходится добираться до питомника, портит впечатление от поездки, но, видимо, ненадолго.

Путь проходит по лесу, с двух сторон от дороги многометровые сосны. Когда здесь тает снег и талой воде некуда деваться, она таранит себе путь под дорогой.

Пять дней назад на этом участке образовалось несколько крупных промоин. Самая внушительная из них — около 90 см глубиной. Житель села Карамурза Вадим Матвеев по несколько раз за день курсирует из Канонерки домой. Накануне во время одной из таких поездок он остановился, чтобы измерить внушительную яму собственным почти двухметровым ростом.

Он вспоминает, что во время капитального ремонта трассы Омск-Май-Капчагай на участке от Семея до Малой Владимировки, многотонные большегрузы возили гравий из соседней прииртышской Белокаменки на объект, по пути разбивая и продавливая грунт.

"Они в своё время раздавили нашу гравийную дорогу. Не помню, чтобы там когда-либо лежал асфальт, был только гравий. А в последние годы остался лишь песок. Два раза в год дорогу равняют грейдером, эффекта хватает на несколько дней, а потом опять мучаемся, ездим по этой гребёнке. Это участок от Канонерки до Карамурзы самый непростой, хотя такая дорога продолжается до самой Белокаменки. В нашей деревне нет ни одной целой машины, мы каждый день их разбиваем", — рассказал Вадим Матвеев, житель села Карамурза.

По его словам, обслуживание дороги зимой оставляет желать лучшего. Поэтому колея часто становится причиной аварий, машины "улетают" в стороны.

Обслуживанием дороги номинально занимается подрядная организация. Но её представителей видят здесь редко. Чаще эту обязанность берёт на себя местное лесничество, которое базируется в Карамурзе. Работникам больно смотреть, как спецмашины, едущие на тушение пожаров, по пути разбивают подвески. Поэтому стараются минимизировать потери.

"Зимой путем не чистят. Лесхоз сам этим занимается – то рельсу протащит, чтобы подровнять дорогу. То шлак или песок подсыпят, чтобы ямы немного заделать. За ней ведь нужно следить. Никто гравий не подсыпает, только грейдером песок разровняют, растолкают, а потом снова у нас под колёсами такая же трещотка", — рассказал о реалиях деревенской жизни Вадим Матвеев.

Местные жители запоминают все подводные ямы, объезжают эти сюрпризы стороной. А вот за новичков переживают.

"Если не знающий будет ехать ночью, не сбавит скорость, не увидит, там насмерть разбиться можно. Дня четыре как появились эти промоины. Нужно их поскорее залатать. А вообще эта дорога – конечно, наша беда. Иногда по 10 раз нужно съездить в Канонерку и обратно. Представляете, как это непросто. Особенно весной, когда с дорогой такое происходит", — поделился болью всех местных водителей наш собеседник.

Накануне на аварийный участок выехал Орынбек Болысбеков — аким Канонерского сельского округа, в который входит в том числе и Карамурза. Он пообещал, что 25 марта ямы залатают и обеспечат безопасное передвидение по участку.

"Промоина не только в этом месте, но ещё в четырёх местах. С районного центра приедет погрузчик "Шансиман", залатает ямы, но это временная мера. После того, как полностью растает снег, проведём грейдеровку", — пообещал аким округа Орынбек Болысбеков.

А руководитель районного отдела ЖКХ Берик Наурызбаев, который тоже успел познакомиться с новыми дорожными проблемами, пообещал, что в этом году заасфальтируют лишь полтора километра подъездной дороги к Карамурзе.

"Мы подали заявку на создание ПСД, просим деньги на средний ремонт дороги участка Канонерка-Карамурза. Если бюджет выделит, то постараемся охватить все 7 км. А пока ждём экспертизу готового проекта по ремонту подъездной дороги к Карамурзе. Экспертиза пройдёт, как только сойдёт весь снег", — отметил Берик Наурызбаев и добавил, что в 2024 году планируется отремонтировать по району семь подъездных путей.

А вот в сельском округе надежд не питают, говоря, что отремонтировать 7 км — это очень дорого. Строительство одного километра дороги по нынешним меркам стоит около 60 млн тенге.

"Я думаю, что область поддержит, потому что мы подавали заявки во все инстанции. Многие знают об этом участке дороги, тем более, здесь расположен питомник. Сюда приезжают и депутаты Сената, акимы разных уровней. Они сами всё видят. Ждём поддержки", — выразил надежду Орынбек Болысбеков.

Жители района просят отремонтировать не только семикилометровый участок, а всё направление от Канонерки до Белокаменки, а это 18 км.

Строительство дороги на всём этом протяжении, по примерным подсчётам, стоит больше 1,1 млрд тенге.

"Это очень большие деньги, мы понимаем, что таких средств нет. На ремонт только полутора километров подъезда к Карамурзе уйдёт 75 млн", — обрисовали реальную картину в районном акимате.

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования республиканского и местного значения в Абайской области составляет 6 696 км, из которых больше всего районных дорог — 2 928 км.



