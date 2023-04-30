Дорога длиной в 36 лет. История начальника поезда из семейной династии железнодорожников

Фото: предоставлено героем

Вот уже 36 лет Кайрат Елеукенулы работает в системе пассажирских перевозок. Он — потомственный железнодорожник. В его семье 10 детей, семь из которых работают на железной магистрали. Начало семейной династии когда-то положил дед Кайрата — Избасар Кушекбаев. Корреспондент BaigeNews.kz поговорил с Кайратом, чтобы больше узнать о работе начальника поезда.

— Кайрат, расскажите о вашем пути? Почему выбрали именно эту профессию?

— Наша семья из города Шу. Что такое железная дорога, мы знаем с детства. Из десятерых детей в семье я и семь моих братьев пошли по стопам деда, который всю жизнь трудился в системе железнодорожного транспорта. Помню, как он говорил, что железная дорога — это то, что будет всегда. Старший брат 46 лет проработал начальником поезда, пока не вышел на пенсию. Он первым пошёл работать в ЖД после дедушки. Будучи детьми, мы видели, как он работает, ходили встречать его с рейсов. Ещё два брата работают проводниками, другой — инструктором по производственному обучению. Другие два брата трудятся начальниками поездов. Даже племянники в нашей семье работают на ЖД — один проводником, второй — начальником поезда. Моя супруга отправляет поезда в рейс. Мужья сестёр тоже работают на железной дороге. И трое моих детей хотели пойти работать на ЖД, но я их отговорил. Они получили другие профессии.

С 1987 по 1992 годы я работал проводником пассажирского поезда. Затем окончил курс и с 1992 года по настоящее время работаю начальником поезда. Сейчас я — почётный железнодорожник, всё время ездил на межгосударственных поездах по маршрутам Алматы-Ленинград, Алматы-Новосибирск, и пока не закрылась — граница Алматы-Урумчи. Сейчас езжу маршрутом Алматы-Мангышлак.

— Сколько дней длились ваши самые длинные поездки, и куда вы ездили?

— Самые длинные поездки были по маршруту Алматы-Ленинград в начале моей работы начальником поезда, длились они восемь суток в обе стороны. Потом Алматы-Москва — семь суток. После перенесения столицы в Астану, поезд начал ездить в Ленинград, оттуда и маршрут закрылся. Остальные рейсы были уже короче. Но те поездки были интересными и запоминающимися, несмотря на долгий путь.

Все железнодорожники привыкли к долгой дороге. Плюс — от того, как проходит путь, зависит от коллектива. Дома родные тоже давно привыкли к такому режиму.

— Расскажите больше о вашей профессии. В чём она заключается?

— Быть начальником поезда — это большая ответственность. Мы отвечаем за безопасность пассажиров, своевременную отправку и прибытие поезда, сервис, санитарное состояние поезда, руководим работой проводников всех вагонов и технического персонала, улаживаем конфликтные ситуации и жалобы пассажиров. Это большая ответственность, ведь приходится быть на работе и днём, и ночью. Ночью пассажиры спят спокойно, потому что знают, что есть проводники.

Например, в моем составе 15 вагонов, из них половина — купейных. Я за всем должен следить, постоянно держу связь с машинистом. Если какая-то поломка на путях, поезд задерживается или останавливается, то сразу спрашиваю, что случилось. Затем мы звоним в операционный отдел и сообщаем поминутно о каждой остановке.

Это интересная работа, время на ней проходит быстро. За рейс мы перевозим в один конец около 1500 людей. Поезд — это большой лайнер.

— Как проходит смена начальника поезда?

— Смена длится в зависимости от маршрута. Сейчас я пять дней в дороге, пять дома. Смена начинается с того, что в четыре часа дня мы принимает поезд, который отправляется в 23:59. В одном составе у нас две бригады: я и мой сменщик.

По приезду на работу в депо, каждый раз перед рейсом проходим нарколога, предрейсовый инструктаж о технике безопасности и охране труда, повторяем технические знания. Также проверяют наш внешний вид, удостоверение, санитарные книжки. После инструктажа идём в нарядный стол, где нам выписывают маршрутный лист.

Затем идём в техпарк принимать состав. Когда вагоны приезжают с рейса, их убирают и готовят для следующих пассажиров. На всё это уходит около 2-2,5 часа. Перед отправкой я провожу обход вагонов поезда, убеждаюсь, что всё на своих рабочих местах, проверяю готовность поезда к дороге. Слежу за тем, чтобы была полная посадка, не было безбилетников, и пассажиры ехали в комфорте. И после этого мы готовы отправляться в путь.

В поездке нас всегда сопровождает наряд милиции, они вместе с нами едут в вагоне. Бывает так, что пассажир выпил, и, если он нарушает покой других пассажиров, тогда его снимают с поезда.

— Какие самые необычные ситуации случались во время вашей работы?

— Я помню, как в 2016 году мы принимали роды. Ехали рейсом Алматы-Новосибирск, проезжали станцию Аягоз. У женщины по дороге начались схватки. Повезло, что в этом вагоне проводниками были две женщины, которые приняли роды. Мы помогали. Всё прошло успешно, на станции мы вызвали скорую.

— Случались ли опасные ситуации на вашей практике?

— Иногда опоздавшие пассажиры цепляются за поезд на ходу. Это представляет угрозу для жизни, поэтому мы вынуждены останавливать поезд, срывать стоп-кран. После срыва стоп-крана надо составлять акт и штрафовать пассажира.

— Какие наиболее распространенные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь во время работы? Как вы их решаете? Части ли к вам обращаются пассажиры?

— Так как сейчас вся система билетов электронная, то пропала проблема с безбилетниками. Мы заранее видим посадку и количество пассажиров, а электронные удостоверения нельзя подделать. Осталась только одна проблема — это нетрезвые пассажиры.

Сейчас в нашем составе поезда есть женский вагон. Недавно был случай, что места в этом вагоне продали мужчинам. Если мест продали не много, то вопрос можно решить, попросив переселиться. Но если больше двух мужчин в вагоне, то уже придется подключать руководство. Если я не в силах решить какие-то вопросы, то звоню своему руководству.

Когда поезд отправляется, начальник поезда делает объявление и говорит, в каком вагоне находится. Плохо, если пассажир ходит по составу и ищет начальника поезда.

— Какой совет вы бы дали новичкам, которые только начинают работать на ЖД?

— Железная дорога любит порядок. Тут нет такого, что я отвечаю только за свой маршрут. Нас могут поднять в любой момент, если дорога закрыта, пути смыло, или поезд остановился, замёрз, тогда надо сформировать новый состав. В любой момент меня могут поднять и отправить в рейс. Эта стабильная работа, с нестабильными ситуациями. Работнику ЖД не стоит выбирать маршрут, нужно просто делать свою работу. Бывает, что нужно ехать на старом составе, без тепла или кондиционера, и его надо привести в порядок перед отправлением. Поэтому всегда нужно быть готовым к любым ситуациям.

Фото предоставлено героем