Дополнительные проверки вводят для поездов "Тальго"

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С марта начнутся дополнительные проверки пассажирских поездов "Тальго" в пунктах формирования, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

"За последние три года в пассажирских поездах Patentes Talgo S.L. имелось три случая возгорания технических вагонов. Причиной стало ненадлежащее обеспечение противопожарной безопасности собственниками подвижного состава. Только за прошедший год территориальными подразделениями Комитета транспорта МИИР РК установлено более 100 нарушений требований пожарной безопасности, взыскано административных штрафов на сумму свыше двух миллионов тенге", - пояснили в МИИР.

В ведомстве отметили, что с марта пассажирские поезда будут проверять в пунктах формирования, что исключит выезд неисправных вагонов в рейс.



Казахстанцы могут сообщить об имеющихся нарушениях в сфере пассажирского железнодорожного транспорта по следующим каналам:

- по телефону доверия по номеру: +7 (7172) 98-35-35;

- в ситуационный центра Комитета транспорта МИИР РК на WhatsApp по номеру: +77080880800.