Дополнительные газовые тепловые станции построят в Астане

Аким Астаны Женис Касымбек ознакомился с ходом работы инфраструктурных объектов, которые обеспечивают город теплом и водой, передаёт BaigeNews.kz.

Речь идёт о ТЭЦ-3, ТЭЦ-2, станции питьевой воды (НФС-3), газовых тепловых станциях "Туран" и "Юго-Восток".

Аким Астаны напомнил, что осенью прошлого года в городе завершили строительство газовой тепловой станции "Юго-Восток", первого этапа газовой тепловой станции "Туран", долгостроя ТЭЦ-3. Эти объекты позволили дать городу более 1100 Гкал/час, что позволяет пройти отопительный сезон с профицитом тепла.

Также летом прошлого года построили ветку водовода с Астанинского водохранилища и третью станцию питьевой воды. Все эти объекты работают в штатном режиме, отметил Женис Касымбек.

По его словам, для дальнейшего обеспечения города теплом и водой проводится системная работа по расширению мощностей и строительству новых объектов.

"В этом году построим ещё одну газовую тепловую станцию "Тельмана" (первая очередь), вторую очередь ГТС "Туран". Они дадут городу еще 850 Гкал/час тепловой мощности. Для обеспечения питьевой водой на перспективу сейчас ведутся работы по строительству второй нитки водовода. Завершается проектирование водовода от Нуринского месторождения подземных вод, а также проектирование расширения насосной станции Тельман", — написал Женис Касымбек на своей странице в Instagram.

В октябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом работ по строительству газовых тепловых станций "Туран" и "Юго-Восток", насосно-фильтровальной станции, ТЭЦ-3. Он поручил обеспечить поэтапный ввод в эксплуатацию имеющихся мощностей газовых тепловых станций.

Президент отметил, что никаких перебоев с водой, теплом и электричеством не должно быть.