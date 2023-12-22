Строительство ТЭЦ-3 и двух газовых тепловых станций завершили в Астане

В 2024 году в Астане введут в эксплуатацию новые очереди газово-тепловых станций, передаёт BaigeNews.kz.

По информации акима Жениса Касымбека, первая очередь ГТС "Тельман" и вторая очередь "Туран" обеспечат Астану теплом ещё на 5 лет.

Также он отметил, что введённая недавно ТЭЦ-3 и две газовые тепловые станции "Туран" и "Юго-Восток" дают тепло новым районам.

"Они обеспечили дополнительные 1130 Гкал тепловой мощности. Таким образом в текущий отопительный сезон мы имеем достаточный резерв возможностей и профицит генерации тепла", – сказал градоначальник.

Что касается вопроса водоснабжения, то по его словам, сегодня дефицита воды в городе нет.