Дополнительную вакцинацию против кори хотят объявить в Астане, Алматы и Шымкенте

Санитарно-эпидемиологическую ситуацию в стране обсудили на совещании под председательством заместителя премьер-министра страны Тамары Дуйсеновой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

По словам заместителя главы минздрава министра — главного государственного санврача Айжан Есмагамбетовой, беспокойство вызывает рост заражения гепатитом А и корью. Большинство случаев выявлены у людей, не получивших прививки. К примеру, корь уже затронула все регионы страны. Больше всех зараженных в Шымкенте и Алматы.

"В связи с этим местные исполнительные органы, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент должны быть готовы к дополнительной массовой иммунизации против кори", — отметила Айжан Есмагамбетова.

Фото: primeminister.kz

Вице-премьер Тамара Дуйсенова отметила, что причиной могла быть низкая осведомлённость населения об опасности заболевания.

"Если люди отказываются от прививок, значит плохо ведется работа по информированию. Человек ведь сам себе не враг. Если он знает, что есть опасность, предпримет меры к защите. Министерство здравоохранения совместно с местными акиматами должны усилить работу в этом направлении", — поручила Тамара Дуйсенова.

На совещании также были озвучены результаты проверок лечебных учреждений. Выявилось, что в ряде объектов здравоохранения не соблюдаются требования по профилактике внутрибольничных инфекций. В отдельных — нарушается дезинфекционно-стерилизационный режим, в других — недостаточная оснащенность средствами индивидуальной защиты.

"Учреждения здравоохранения финансируются своевременно. Почему, к примеру, не хватает средств индивидуальной защиты? Наказать за нарушение — не сама цель. Наша задача искать пути решения проблем. Но вы вынуждаете принимать меры", — подчеркнула заместитель премьера.

Она также предупредила, что, если проблема не решится, придётся рассмотреть вопрос о приостановке деятельности отдельных объектов здравоохранения.