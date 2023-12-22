Дополнительная иммунизация: Более 600 тысяч казахстанцев получили прививку от кори

Более 40,5% казахстанцев, подлежащих дополнительной иммунизации, получили прививку от кори, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК.

Как сообщают в ведомстве, более 608 тысяч человек из 1,5 миллиона уже получили прививку от кори. Ежедневно вакцинируются более 30 тысяч человек.

Врачи отмечают, что в Мангистауской, Алматинской, Актюбинской, Жамбылской и Туркестанской, Абай и Улытау областях за неделю заметно возросло число желающих привить своих детей.

"С учётом неблагополучной эпидемиологической ситуации по кори в стране рекомендуем родителям детей в возрасте до пяти лет получить вакцинацию против кори в рамках дополнительной массовой иммунизации, родителям детей в возрасте от пяти до 18 лет при отсутствии двух прививок против кори - получить профилактическую прививку в рамках навёрстывающей вакцинации", - рекомендуют медики.

Отмечается, что ежегодно прививают около 700 тысяч детей в возрасте года и шести лет. По эпидпоказаниям вакцинировали 133 тысяч казахстанцев, которые ранее пропустили или отказались от процедуры.

В комитете подчеркнули, что для получения профилактической прививки нужно обратиться в медорганизацию по месту прикрепления.