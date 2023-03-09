Допинговый скандал не помешает Ильину баллотироваться на пост главы Федерации тяжёлой атлетики

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Известный спортсмен Илья Ильин провёл пресс-конференцию в Астане, на которой объявил, что планирует баллотироваться на пост главы Казахстанской федерации тяжёлой атлетики. Он добавил, что по закону имеет полное право занимать такую должность, передает BaigeNews.kz.

"Мы изучили это вопрос. Был небольшой взброс информации. Это не правда. Полное право я имею баллотироваться. Два юриста занимались этим, проштудировали все правила. Подтвердили, что я имею право. Документы поданы, и всё в порядке. В правилах говорится, если человек идёт в исполком, в высший орган управления, это исполком AWV, тогда 25 лет нужно посидеть. Но в региональную я полное право имею подавать документы", - заверил Ильин участников конференции.

Прославленный спортсмен планирует привести казахстанскую сборную к победам и ставит задачу выиграть две золотые медали на Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе.

Журналисты напомнили Ильину об обещании баллотироваться в депутаты, когда ему исполнится 42 года.