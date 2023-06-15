Допинг нашли в пробах семи казахстанских тяжелоатлетов

Ситуацию с допингом, обнаруженным в пробах сразу семи тяжелоатлетов из Казахстана, прокомментировали в федерации, передаёт BaigeNews.kz.



"18 мая Федерацией тяжёлой атлетики РК получено уведомление от Казахстанского Национального антидопингового центра о положительных результатах внесоревновательного допинг-контроля, взятого 17 апреля. Положительные результаты выявлены у Арли Чонтей, Екатерины Алякиной, Дениса Полубояринова, Алины Колиушко, Алексея Чуркина и Нургисы Адилетулы", - говорится в официальном заявлении.

12 июня федерация получила аналогичное уведомление от Международного тестингового агентства (ITA) о положительных результатах допинг-тестирования у атлета Национальной сборной РК Артёма Антропова. Проба взята 12 мая после выступления спортсмена на чемпионате Азии в Корее.

Атлеты уже получили уведомления о нарушении антидопинговых правил. Окончательное решение по каждому из них будет вынесено по итогам полного расследования. Спортсменов отстранили от мероприятий и учебно-тренировочных сборов.

"Придерживаясь политики "нулевой терпимости" к допингу, для независимого расследования случившегося федерация создала комиссию, куда вошли представители ФТА РК и регионов. На данном этапе расследования рассматриваются две основные версии: неумышленное употребление загрязненного спортивного питания и умышленное употребление спортсменами допинга. Для проверки взяты образцы спортивного питания и витаминов, которые атлеты принимали в период подготовки. Также для повторного исследования планируется вскрытие проб "В", - сообщили в федерации.

Помимо этого направлены ходатайства в уполномоченный орган на освобождение от занимаемых должностей главных тренеров мужской и женской сборных команд.