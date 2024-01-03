Домыслы о переизбрании Токаева беспочвенны - Берик Уали
Сегодня, 21:31
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Сегодня, 21:31Сегодня, 21:31
186Фото: akorda.kz
Пресс-секретарь президента РК Берик Уали опроверг появившиеся в ряде СМИ сообщения о том, что срок полномочий Токаева истекает в 2026 году, передаёт BaigeNews.kz.
Он сообщил, что домыслы о переизбрании действующего президента беспочвенны.
"Вероятно, среди отдельных журналистов, не знакомых с нашими реалиями, возникло недопонимание ситуации. В действительности в интервью газете Egemen Qazaqstan глава государства опровергает домыслы о якобы подготовке в 2026 году референдума с целью изменить Конституцию и принять участие в следующих выборах. Как известно, президент был избран на семилетний срок в ноябре 2022 года. Согласно Конституции, его полномочия истекут в ноябре 2029 года", – заявил Берик Уали.
Он напомнил, что Токаев ранее предлагал ограничить президентские полномочия однократным семилетним сроком.
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