Домогательство в супермаркете Алматы: полиция нашла мужчину
Сегодня, 10:44
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Сегодня, 10:44Сегодня, 10:44
245Фото: Baigenews.kz
Полиция установила личность мужчины, который схватил девушку за грудь в алматинском супермаркете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.
"По информации управления полиции Бостандыкского района, личность правонарушителя установлена. Он является жителем города Атырау", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
Как отметили в полиции, материал производства по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях направлен по месту жительства, в город Атырау для рассмотрения судом и дальнейшего принятия решения.
Ранее в сети распространилось видео сексуального домогательства в продуктовом магазине Алматы.
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