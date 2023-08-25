Домогательство в супермаркете Алматы: полиция нашла мужчину

Полиция установила личность мужчины, который схватил девушку за грудь в алматинском супермаркете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП города.

"По информации управления полиции Бостандыкского района, личность правонарушителя установлена. Он является жителем города Атырау", - сообщила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Как отметили в полиции, материал производства по статье 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях направлен по месту жительства, в город Атырау для рассмотрения судом и дальнейшего принятия решения.

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