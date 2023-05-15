Домашних тиранов будут выселять из дома - МВД

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В Казахстане в отношении домашних тиранов ужесточат методы воздействия, передаёт BaigeNews.kz. В министерстве внутренних дел озвучили, какие меры будут применять к агрессорам.

"Рассматривается возможность выдворения "агрессоров" из жилища. Зачастую потерпевшие с детьми для локализации конфликта вынуждены покидать дома. Здесь нам на помощь приходят кризисные центры неправительственных организаций", - сообщил на брифинге в СЦК начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков.

Он отметил, что совместно с министерством юстиции прорабатываются вопросы применения общественных работ для домашних "боксёров".

"С 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанных с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак. "Совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (ст.106 УК, ст. 107 УК). Это позволит применить санкцию ввиде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность (санкция части 1 ст. 106 УК от 3-х до 8 лет, по части 2 ст. 106 от 6 до 10 лет санкция части 1 ст. 107 УК до 2-х лет, части 2 до 3-х лет)", - сообщил спикер.

Теперь, с 1 июля примириться можно будет только один раз, в суде. Это позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших, считают в МВД. Кроме того, в ведомстве усилили административную и уголовную ответственность за бытовое насилие. Также определены конкретные сроки административного ареста.

Создана национальная телефонная линия доверия "150". Любой гражданин может получить бесплатно, анонимно получить консультационную помощь, узнать местонахождение кризисных центров.

В кризисных центрах лица, пострадавшие от бытового насилия могут получить приют, а также медицинскую, социально-правовую и иную помощь.

"Совместно с министерствами информации и общественного развития, труда и социальной защиты прорабатывается вопрос психокоррекции "агрессоров". На добровольной основе им предлагается пройти тренинги по сдерживанию агрессии", - отметил Каржаспеков.

В то же время наряду с ужесточением наказания, необходимо устранять коренные причины совершения бытового насилия. Ученные доказали, что истинные причины бытового насилия кроятся в:

– социальной неустроенности и сложной жизненной ситуации;

– падении морально-нравственных устоев;

– маргинализации части общества;

– алкоголизме, наркозависимости и лудомания.

"На сегодня полиция является самым первым и чаще всего единственным социальным институтом, взаимодействующий с лицами, совершающими насилие в семье, и их жертвами. Полиция борется с его последствиями, так как применение предупредительных мер возможно только после совершения самого факта бытового насилия. Положение усугубляется также доступностью интернета и массовых телекоммуникаций - ресурсов, посредством которых осуществляется и навязывается пропаганда алкоголя, жестокости, культа насилия, порнографии, принижается достоинство женщины, ее роли в обществе", - сказал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД.

По данным ведомства, с начала года в полицию поступило более 35 тысяч обращений по фактам бытового насилия (35 202). (в 2020 г. - 179 096, 2021 г. – 155 177, 2022 г. – 115 526, 4 мес. 2023 г – 35 202).

К административной ответственности привлечены шесть тысяч правонарушителей (5 958). 300 агрессоров были привлечены к уголовной ответственности.

Однако в большинстве случае потерпевшие отказываются от разбирательства после прибытия сотрудников полиции, говорят в полиции.

"Без подачи заявления, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь "домашних тиранов" к ответственности. Только 17% "агрессоров" фактически понесли наказание. Безнаказанность порождает вседозволенность. Поэтому в 12% случаях бытовое насилие совершается повторно", - отметил спикер.

В целях обеспечения безопасности потерпевших сотрудниками полиции в отношении "агрессоров" вынесено 33 тысяч ащитных предписаний (в 2020 г. – 78 837, 2021 г. – 81 648, 2022 г. - 83 998).

Судами по ходатайству полиции установлено более 5,5 тысяч особых требований к поведению правонарушителей (в 2020 г. – 9 786, 2021 г. – 11 202, 2022 г. - 12357). Из них в отношении 4 тысяч установлен запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств.

Эти лица, на период действия ограничений ставятся на полицейский учет с регулярным посещением по месту жительства для профилактических бесед и контроля за их поведением.

Пресечено с их стороны более 3,5 тысяч нарушений установленных ограничений (в 2020 г. – 6 900, 2021 г. – 9 356, 2022 г. – 9 864).

"С 1 июля полиция переходит от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд", - сообщил Руслан Каржаспеков.

Исключается возможность повторного примирения сторон.

Сейчас половина материалов по бытовому насилию прекращается в суде за примирением. Это происходит в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников.

К примеру, с начала года 5 тысяч фактов бытового насилия были прекращены по этим основаниям.