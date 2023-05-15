- Спецслужбам в Казахстане хотят разрешить использовать беспилотники 16:37 37
- Казахстанских блогеров хотят обязать помечать рекламные посты и платить налоги 16:34 81
- Дополнительную защиту обеспечат сообщающим о коррупции сотрудникам в Казахстане 16:28 83
- До 30% может подорожать мясо в Казахстане 16:12 197
- Ерлан Файзуллин возглавил ДП Костанайской области 16:09 195
- Махинации с субсидиями на 800 млн тенге выявили в Жамбылской области 15:43 217
- Домашних тиранов будут выселять из дома - МВД 15:37 336
- Строительство АЭС в Казахстане будет мониторить международное сообщество 15:23 261
- На 50% за год выросли продажи новых авто в Казахстане 15:16 362
- Два авто с оружием заблокировали полицейские в Алматы 14:53 350
- "Массового страха перед Китаем нет" – казахстанский эксперт 14:50 349
- Когда прозвенит последний звонок в казахстанских школах 14:15 380
- Для поступления в колледжи Казахстана сдача экзаменов не потребуется - вице-министр просвещения 14:07 367
- Более 40% выпускников вузов в Казахстане не работают по профессии 13:52 332
- "В Казахстане нет инфраструктуры для электромобилей" — мажилисмен 13:45 333
- "Если я разглашу нюансы уголовного дела, я сяду" — зампред КНБ о январских событиях 13:33 560
- Какую погоду прогнозируют синоптики в ближайшие дни 13:31 286
- Неизвестные украли уникальные камни из Долины шаров в Мангистау 13:20 420
- Стала известна причина гибели курсанта Академии КНБ 12:46 643
- "Места разобрали за 40 минут" — депутат раскритиковала распределение в спортивные кружки Алматы 12:28 395
- Назначение пособия по инвалидности полностью автоматизировали в Казахстане 12:20 464
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 12:19 557
- Казахстан вошёл в топ-10 "спортивно коррумпированных" стран мира 12:15 321
- ЧМ по боксу пройдёт в 2024 году в Астане 11:59 555
- 11 сотрудников КНБ привлекли к уголовной ответственности после январских событий 11:30 512
- Асаубаева выиграла турнир сильнейших шахматисток мира 11:25 675
- В Казахстане разработают инструкции по работе с агрессорами 11:10 374
- Обмеление Бухтарминского водохранилища: есть ли угроза природе и туризму 11:00 389
- Самые популярные среди туристов курорты Казахстана, назвали в Минкульте 10:59 416
- Малообеспеченным казахстанцам компенсируют расходы на оплату комуслуг 10:55 511
- Солисты популярной группы Ninety One станут послами доброй воли ЮНИСЕФ 10:33 405
- Более 1,6 тысячи фактов незаконного взимания налогов на рекламу выявили в стране 10:31 355
- Каждый четвёртый осуждённый за коррупцию в Казахстане работал в органах внутренних дел 10:08 588
- В восемь раз сократилось производство азотных удобрений в Казахстане за год 09:48 410
- Правительство утвердило перечень социально значимых продуктов 09:23 454
- Рыбакина впервые в карьере пробилась в четвёртый круг турнира WTA 1000 в Риме 09:12 527
- Разгромом закончился второй матч Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею 09:04 483
- "Спрос будет жёсткий": Смаилов провёл совещание по ЖКХ, министры получили выговоры и предупреждения 08:38 487
- В Турции может пройти второй тур президентских выборов 07:45 537
- Десятки девушек в свадебных платьях прошлись по Караганде 07:21 619
- Подросток закидал камнями поезд на станции Шамалган 06:28 674
- В Караганде водитель автобуса сошёл с маршрута ради пассажирки 05:54 681
- Забег для семейных пар провели в Актобе 04:39 591
- Туристический сезон официально открыли в Кыргызстане 03:40 587
- Бастовавшие нефтяники попросили взять их обратно на работу 02:31 641
- Новый глава Twitter прокомментировала своё назначение 01:25 580
- В Алматы из-за ветра обрушилась облицовка многоэтажки 00:05 623
- Скончался один из пострадавших при пожаре на Жанажолском ГПЗ 14.05.2023 570
- Футболист "Кайрата" попал в реанимацию после матча с "Актобе" 14.05.2023 681
- Эрдоган лидирует по предварительным данным голосования в Турции 14.05.2023 790
- Чемпионы мира по боксу записали ответ на поздравление Токаева 14.05.2023 619
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 604
- Coca-Cola извинилась перед алматинцами за уничтожение мурала с ирбисом 14.05.2023 695
- Питбуль разорвал лицо трёхлетней девочке в Костанайской области 14.05.2023 1070
- Токаев поздравил чемпионов мира по боксу 14.05.2023 774
- Нурбек Оралбай стал четвёртым чемпионом мира по боксу в Ташкенте 14.05.2023 939
- Третье золото ЧМ-2023 по боксу принёс Казахстану Асланбек Шымбергенов 14.05.2023 696
- Дожди, грозы и заморозки обещают казахстанцам в понедельник 14.05.2023 785
- Мотоцикл с пивным двигателем создал умелец в США 14.05.2023 653
- Махмуд Сабырхан добыл для Казахстана второе золото на ЧМ-2023 в Узбекистане 14.05.2023 686
- Эрдоган раздал деньги детям на избирательном участке 14.05.2023 729
- В группе Казахстана на ЧМ-2023 по хоккею появился единоличный лидер 14.05.2023 633
- В WhatsApp можно будет редактировать уже отправленные сообщения 14.05.2023 710
- Новая школа разрушается в Жамбылской области 14.05.2023 657
- В Португалии приняли закон об эвтаназии 14.05.2023 718
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1734
- В Семее хирурги спасли жизнь пациенту с опухолью мозга 14.05.2023 780
- Пропавший табун лошадей разыскали акмолинские полицейские 14.05.2023 967
- Мощная магнитная буря обрушится на Землю в конце мая 14.05.2023 831
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 756
- Фэнтези-фильм "Батыр из прошлого" снимают в Алматы 14.05.2023 739
- Курение уменьшает объём мозга — учёные 14.05.2023 848
- Аким Астаны побеседовал с жителями трёх жилых массивов 14.05.2023 1157
- В Турции начались выборы президента 14.05.2023 851
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 861
- Пожар на городской свалке в Павлодаре потушили на третьи сутки 14.05.2023 751
- Жанибек Алимханулы снова защитил титул чемпиона мира по версии WBO 14.05.2023 1353
- Лишь в одном городе Казахстана синоптики обещают ухудшение качества воздуха 14.05.2023 961
- Швеция выиграла "Евровидение-2023" 14.05.2023 960
- В Риге болельщики развернули огромный флаг Казахстана 14.05.2023 1931
Домашних тиранов будут выселять из дома - МВД
В Казахстане в отношении домашних тиранов ужесточат методы воздействия, передаёт BaigeNews.kz. В министерстве внутренних дел озвучили, какие меры будут применять к агрессорам.
"Рассматривается возможность выдворения "агрессоров" из жилища. Зачастую потерпевшие с детьми для локализации конфликта вынуждены покидать дома. Здесь нам на помощь приходят кризисные центры неправительственных организаций", - сообщил на брифинге в СЦК начальник управления Комитета административной полиции МВД Руслан Каржаспеков.
Он отметил, что совместно с министерством юстиции прорабатываются вопросы применения общественных работ для домашних "боксёров".
"С 19 мая в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанных с причинением тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак. "Совершение деяния в отношении лица находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (ст.106 УК, ст. 107 УК). Это позволит применить санкцию ввиде ареста для изоляции преступника, а также усилить ответственность (санкция части 1 ст. 106 УК от 3-х до 8 лет, по части 2 ст. 106 от 6 до 10 лет санкция части 1 ст. 107 УК до 2-х лет, части 2 до 3-х лет)", - сообщил спикер.
Теперь, с 1 июля примириться можно будет только один раз, в суде. Это позволит прекратить порочную практику психологического давления на пострадавших, считают в МВД. Кроме того, в ведомстве усилили административную и уголовную ответственность за бытовое насилие. Также определены конкретные сроки административного ареста.
Создана национальная телефонная линия доверия "150". Любой гражданин может получить бесплатно, анонимно получить консультационную помощь, узнать местонахождение кризисных центров.
В кризисных центрах лица, пострадавшие от бытового насилия могут получить приют, а также медицинскую, социально-правовую и иную помощь.
"Совместно с министерствами информации и общественного развития, труда и социальной защиты прорабатывается вопрос психокоррекции "агрессоров". На добровольной основе им предлагается пройти тренинги по сдерживанию агрессии", - отметил Каржаспеков.
В то же время наряду с ужесточением наказания, необходимо устранять коренные причины совершения бытового насилия. Ученные доказали, что истинные причины бытового насилия кроятся в:
– социальной неустроенности и сложной жизненной ситуации;
– падении морально-нравственных устоев;
– маргинализации части общества;
– алкоголизме, наркозависимости и лудомания.
"На сегодня полиция является самым первым и чаще всего единственным социальным институтом, взаимодействующий с лицами, совершающими насилие в семье, и их жертвами. Полиция борется с его последствиями, так как применение предупредительных мер возможно только после совершения самого факта бытового насилия. Положение усугубляется также доступностью интернета и массовых телекоммуникаций - ресурсов, посредством которых осуществляется и навязывается пропаганда алкоголя, жестокости, культа насилия, порнографии, принижается достоинство женщины, ее роли в обществе", - сказал на брифинге начальник управления Комитета административной полиции МВД.
По данным ведомства, с начала года в полицию поступило более 35 тысяч обращений по фактам бытового насилия (35 202). (в 2020 г. - 179 096, 2021 г. – 155 177, 2022 г. – 115 526, 4 мес. 2023 г – 35 202).
К административной ответственности привлечены шесть тысяч правонарушителей (5 958). 300 агрессоров были привлечены к уголовной ответственности.
Однако в большинстве случае потерпевшие отказываются от разбирательства после прибытия сотрудников полиции, говорят в полиции.
"Без подачи заявления, согласно действующему законодательству, полицейский не может привлечь "домашних тиранов" к ответственности. Только 17% "агрессоров" фактически понесли наказание. Безнаказанность порождает вседозволенность. Поэтому в 12% случаях бытовое насилие совершается повторно", - отметил спикер.
В целях обеспечения безопасности потерпевших сотрудниками полиции в отношении "агрессоров" вынесено 33 тысяч ащитных предписаний (в 2020 г. – 78 837, 2021 г. – 81 648, 2022 г. - 83 998).
Судами по ходатайству полиции установлено более 5,5 тысяч особых требований к поведению правонарушителей (в 2020 г. – 9 786, 2021 г. – 11 202, 2022 г. - 12357). Из них в отношении 4 тысяч установлен запрет на употребление алкогольных напитков, наркотических средств.
Эти лица, на период действия ограничений ставятся на полицейский учет с регулярным посещением по месту жительства для профилактических бесед и контроля за их поведением.
Пресечено с их стороны более 3,5 тысяч нарушений установленных ограничений (в 2020 г. – 6 900, 2021 г. – 9 356, 2022 г. – 9 864).
"С 1 июля полиция переходит от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений. Новые поправки позволят возбуждать дела об административных правонарушениях без заявления потерпевших. По факту совершения бытового насилия. Для составления протокола будет достаточно показаний свидетелей, соседей, записей камер видеонаблюдения и видеорегистратора. Окончательное решение будет принимать суд", - сообщил Руслан Каржаспеков.
Исключается возможность повторного примирения сторон.
Сейчас половина материалов по бытовому насилию прекращается в суде за примирением. Это происходит в результате уговоров или давления со стороны агрессора либо родственников.
К примеру, с начала года 5 тысяч фактов бытового насилия были прекращены по этим основаниям.
-
Trend news
- "Уничтожали сведения из базы" - завершилось расследование дела о СпецЦонах 12:19 557
- Подозреваемый в поджоге авто известного журналиста задержан в Атырауской области 14.05.2023 604
- Бокс жесток: Стивен Батлер прокомментировал своё поражение от Алимханулы 14.05.2023 1734
- Пьяный павлодарец выбросил щенка с третьего этажа 14.05.2023 756
- Канело и Чарло, где вы? — Алимханулы сделал заявление после победы над Батлером 14.05.2023 861
- Алматинка родила девочку в автомобиле 13.05.2023 1107
- Полицейские Экибастуза отговорили мужчину прыгать с крыши 13.05.2023 1025
- Искали её всю ночь: 15-летнюю девочку от прыжка с крыши спасли в Уральске 13.05.2023 1246
- Скриптонит отреагировал на пост о гибели животных близ Павлодара 13.05.2023 1087
- Аблая Мырзахметова арестовали на два месяца 13.05.2023 1207
- Соперник Алимханулы сорвал дуэль взглядов перед боем 13.05.2023 8799
- Конфискованные у бывшего зятя Бакытжана Сагинтаева швейцарские часы выставили на аукцион 12.05.2023 2177
- Родственники подозреваемого в коррупции чиновника от Минздрава устроили митинг в Астане 12.05.2023 1604
- Активы на 760 миллиардов тенге вернули в Казахстан. Среди них драгоценности Кайрата Сатыбалды 12.05.2023 1412
- Сотрудники ДЭР задержали находящегося в международном розыске участника ОПГ 11.05.2023 1478
- Крупный пожар вспыхнул на левом берегу Астаны 11.05.2023 2070
- Штат канцелярии Назарбаева сократили, финансирование урезали – Маулен Ашимбаев 11.05.2023 1533
- "Они могут быть влюблены в своего сутенёра или работодателя" - почему нелегко оказывать помощь жертвам рабства? 11.05.2023 1632
- Антикор сообщил подробности задержания Аблая Мырзахметова 11.05.2023 2275
- Машину журналиста Виктора Сутягина подожгли в Атырау 11.05.2023 1606
- Антикор начал расследование против экс-главы НПП "Атамекен" Аблая Мырзахметова 10.05.2023 1794
- Запретить продажу вейпов в Казахстане снова предлагают депутаты 10.05.2023 1638
- Видео с оригинальным ограблением ювелирного магазина в Степногорске опубликовало МВД 10.05.2023 2239
- Жуткое ЧП в Актюбинской области: двухлетний ребёнок упал в туалет и скончался 10.05.2023 1761
- "Это попытка рейдерского захвата" - лидер партии зелёных "Байтак" опроверг свое исключение 10.05.2023 1820
- Иметь шлем и водительские права обяжут самокатчиков - МВД 10.05.2023 1665
- В наше время диплом не нужен – Сабина Алтынбекова 09.05.2023 21523
- Вооружённые мужчины ограбили микрофинансовую организацию в Караганде 08.05.2023 1724
- Фейковая реклама с фото акима Павлодарской области гуляет по интернету 08.05.2023 1988
- Мальчик с фотографии 18-летней давности разыскал Мадину Садвакасову 08.05.2023 12699
- Новорожденного ребёнка пытались продать в Мангистау 08.05.2023 1631
- В Петропавловске крупный пожар: пламя может уничтожить частный сектор 07.05.2023 2606
- Как при естественных родах: "натуральное" кесарево сечение впервые сделали в Казахстане 07.05.2023 2323
- Россиянин сообщил о бомбе в "Алматы арена" 07.05.2023 2690
- Хакеры взломали камеру видеонаблюдения в квартире казахстанца и напугали ребёнка 07.05.2023 2383
- Димаш Кудайберген получил в подарок турецкий музыкальный инструмент 07.05.2023 9692
- В Астане двухлетняя девочка выпала из окна и осталась жива 07.05.2023 2464
- Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО 07.05.2023 2228
- Карусель с детьми упала в российском Оренбурге 06.05.2023 3508
- Погоню за владелицей наркомагазина сняли на видео в Астане 06.05.2023 3098
- Драку пьяных айтишников остановили полицейские в Кокшетау 06.05.2023 2184
- Мужчину с ножом обезвредили в центре Павлодара 06.05.2023 2010
- Нечистоты из школьного туалета сливали в арык, из которого люди берут воду в Туркестанской области 05.05.2023 2056
- Мопедист выстрелил в автобус в Алматы 05.05.2023 2388
- Никакого "мощного китайского нашествия" не будет - Айдос Сарым о безвизе с Китаем 05.05.2023 2581
- Инвесторы теряют интерес к компаниям Казахстана, где нет женщин в руководстве – глава "Самрук-Қазына" 05.05.2023 2133
- Полицейский сломал рёбра пассажиру лоукостера Fly Arystan в Астане 04.05.2023 3031
- 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына 04.05.2023 3449
- Дело LRT: сбежавшему экс-замакиму столицы вынесли приговор 03.05.2023 2406
- Американка украла и продала 20 ящиков с человеческими мозгами, руками и головой 03.05.2023 2687
- Экс-депутата маслихата Анну Башинскую исключили из партии Amanat 03.05.2023 2665
- Ребёнок родился с тремя руками в Индии 03.05.2023 2978
- Пропавшего австралийца нашли в животе крокодила-людоеда 03.05.2023 3404
- "Россия арендует у Казахстана земли под военные полигоны за символическую плату" - депутат Егизбаев 03.05.2023 18847
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3713
- Льготное автокредитование станет недоступным для людей с высокими зарплатами – МИИР 02.05.2023 2654
- Легендарная группа "Дос-Мукасан" презентовала новую песню 01.05.2023 2841
- 40-килограммовое свадебное платье удивило пользователей TikTok 01.05.2023 3084
- Курсанта Академии КНБ нашли мёртвым в Алматы 01.05.2023 2981
- Подозреваемый в зверском убийстве женщины и её сына повесился в СИЗО в Актобе 01.05.2023 2605
- Димаш Кудайберген вместе с братом Абильмансуром встретились с фанатами в Ереване 01.05.2023 5719
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана завоевала титул WBC International 01.05.2023 2478
- Тело неизвестной женщины обнаружили на водохранилище в Караганде 30.04.2023 2575
- "Умру ради прохлады гор": Димаш Кудайберген заставил прослезиться армянского зрителя 30.04.2023 14168
- Драку пьяных жителей с полицейскими сняли на видео в Экибастузе 30.04.2023 2989
- Строитель застрял в бетономешалке в Алматинской области 30.04.2023 2551
- Девочку с синдромом Рапунцель прооперировали в Астане 29.04.2023 2706
- Подростки на машине родителей избили сверстников в Актюбинской области 29.04.2023 2750
- Его сердце свободно: Димаш Кудайберген дал интервью в Ереване 29.04.2023 4025
- Музыкант из Нигерии разыскал говорящего по-казахски американца 29.04.2023 4727
- Звала на помощь в ледяной воде: прыгнувшую с моста молодую маму спасли в Павлодаре 29.04.2023 3372
- Нарколабораторию ликвидировали в Алматы 29.04.2023 2724
- Сабина Алтынбекова рассказала, как повысить самооценку 28.04.2023 3428
- Взрыв газа в Жанаозене: скончались ещё двое пострадавших 28.04.2023 3104
- "Кудебаев не собирался возвращаться в Казахстан" - Генпрокуратура о задержании беглого генерала 28.04.2023 4651
- Стали известны зарплаты хоккеистов "Барыса" 28.04.2023 3729
- "Цветную вечеринку" провели в одной из колоний Карагандинской области в честь 1 Мая 28.04.2023 2987
- Фото задержанного Серика Кудебаева появилось в Сети 27.04.2023 8544
- Видео обыска в доме Блиновской: что нашли полицейские 27.04.2023 4971
- Российского блогера Елену Блиновскую задержали при попытке покинуть страну 27.04.2023 3166
-
- Более 500 казахстанцев ежемесячно обращаются в Конституционный Суд 13.05.2023 939
- Токаев подписал Закон, касающийся сотрудничества с Кыргызстаном в расследовании дел 12.05.2023 1086
- Касым-Жомарт Токаев участвует в параде Победы в Москве 09.05.2023 2061
- Токаев посетил Ржевский мемориал Советскому солдату 08.05.2023 1856
- Президент Казахстана возложил цветы к братской могиле подо Ржевом, где похоронен его дядя 08.05.2023 1748
- Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу воинам-казахстанцам под Ржевом 08.05.2023 1972
- Токаев в России посетит братскую могилу, где похоронен его дядя 08.05.2023 2032
- Токаев посетит Китайскую Народную Республику 08.05.2023 1882
- Президент Казахстана возложил цветы к монументу "Отан Ана" 08.05.2023 1758
- Президент присвоил звание "Халық қаһарманы" двум ветеранам ВОВ 08.05.2023 2976
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём защитника Отечества 07.05.2023 1835
- Токаеву показали, во что одевают военнослужащих в Казахстане 05.05.2023 1967
- "Зарплата военных лётчиков увеличится на 60%" - глава государства 05.05.2023 2388
- Президент Казахстана наградил военнослужащих орденами и медалями 05.05.2023 2172
- Необходимо продолжить технологическую модернизацию армии - Токаев 05.05.2023 2363
- Токаев примет участие в праздновании Дня защитника Отечества 05.05.2023 2009
- Токаев проводил Эмомали Рахмона в аэропорту Астаны 04.05.2023 2531
- Туркестан и Худжанд станут городами-побратимами: Токаев и Рахмон подписали ряд соглашений 04.05.2023 2141
- Токаев наградил президента Таджикистана орденом "Алтын Қыран" 04.05.2023 2453
- Дни культуры, товарооборот и Абу Ибн Сина - что обсуждали президенты Казахстана и Таджикистана в Акорде 04.05.2023 2134
- Токаев встретил в аэропорту Астаны президента Таджикистана 03.05.2023 2206
- В Казахстане планировали теракт – арестованы 19 человек 02.05.2023 3713
- Токаев поговорил по телефону с Мирзиёевым после референдума в Узбекистане 01.05.2023 2527
- Меры продовольственной безопасности обсудили в Правительстве РК 29.04.2023 2711
- Токаев подписал закон, касающийся казахстанско-туркменской границы 28.04.2023 3005
- Касым-Жомарт Токаев принял новых заместителей председателя АНК 24.04.2023 3323
- Токаев подписал закон об условиях пребывания в Казахстане Центра по ЧС 24.04.2023 3359
- Назначен замминистра обороны Казахстана 24.04.2023 3798
- ЦОНы Казахстана с 26 апреля временно прекратят оформлять недвижимость 23.04.2023 4262
- Конституционный Суд признал законной норму, разрешающую публиковать в СМИ фото человека без его разрешения 22.04.2023 3665
- Короли, эмиры и президенты поздравили Токаева с Ораза айтом 21.04.2023 3956
- Вопросы противодействия коррупции обсудили в Акорде 20.04.2023 3981
- Президент подписал изменения в Кодекс РК об административных правонарушениях 20.04.2023 4258
- Токаев подписал Социальный кодекс 20.04.2023 4124
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 4047
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 4217
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 4499
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 4441
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 6001
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 5067
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 5425
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 5459
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 6204
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 5264
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 5124
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 5347
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 8637
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 5722
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 5731
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 5161
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 5514
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 4907
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 5156
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 5456
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 6250
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 5253
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 5216
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 5437
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 5027
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 6090
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 4897
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 5481
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 6099
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 5629
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 5174
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 5599
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 5555
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 5272
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 5558
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 5936
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 6413
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 6195
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 5368
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 6212
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 5741
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 6328
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 5588
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 5565
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 5470
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 5511