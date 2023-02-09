Домашнее насилие остаётся острейшей проблемой в Казахстане - Аида Балаева

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Заместитель руководителя администрации президента нашей страны Аида Балаева отметила, что домашнее насилие остается острейшей проблемой в Казахстане, несмотря на меры, предпринимаемые органами внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

Она считает, что очень важно обеспечить психологическое здоровье казахстанской молодёжи.

"Мы должны уделять этому особое внимание, превратить воспитание детей, привитие им определённых ценностей, культивирование великодушия и благородства в целостную, работающую концепцию. Чем более эффективно мы будем реализовывать эту концепцию, тем меньше будет в нашей стране домашнего насилия и семейных трагедий", - сказала она на форуме, организованном совместно с МВД республики.

По её мнению, ни законодательные, ни организационные меры не решат проблему домашнего насилия, пока не будет устранена причина жестокости и цинизма - человек мучает, избивает, а нередко и убивает близких ему людей.