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BBC Сегодня, 17:19
292
Сегодня, 17:19
292
Фото: BBC

Домашнее насилие остаётся острейшей проблемой в Казахстане - Аида Балаева

Заместитель руководителя администрации президента нашей страны Аида Балаева отметила, что домашнее насилие остается острейшей проблемой в Казахстане, несмотря на меры, предпринимаемые органами внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz.

Она считает, что очень важно обеспечить психологическое здоровье казахстанской молодёжи. 

"Мы должны уделять этому особое внимание, превратить воспитание детей, привитие им определённых ценностей, культивирование великодушия и благородства в целостную, работающую концепцию. Чем более эффективно мы будем реализовывать эту концепцию, тем меньше будет в нашей стране домашнего насилия и семейных трагедий", - сказала она на форуме, организованном совместно с МВД республики.

По её мнению, ни законодательные, ни организационные меры не решат проблему домашнего насилия, пока не будет устранена причина жестокости и цинизма - человек мучает, избивает, а нередко и убивает близких ему людей.

"Помимо очевидного комплекса социально-бытовых причин, есть и глубинные, касающиеся воспитания и семейных ценностей, здоровой психологической атмосферы в семье. Но заниматься этим должно не одно лишь государство, но и гражданское общество, лидеры общественного мнения, медиа и т.д. Это комплексный подход, реализовать который невероятно сложно в силу того, что его составляющие лежат практически во всех плоскостях и категориях жизнедеятельности государства и общества, требуют слаженной и скоординированной работы", - заключила она.

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#домашнее насилие #Аида Балаева
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:19
292
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