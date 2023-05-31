Дома престарелых и инвалидов будут распоряжаться деньгами подопечных в Казахстане

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70 процентов пенсии и пособий подопечные специальных соцучреждений должны будут отчислять на своё содержание. В Казахстане утвердили правила использования центрами оказания специальных социальных услуг пенсионных выплат по возрасту, за выслугу лет и государственных социальных пособий, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Zakon.kz

С 1 июля пенсионные выплаты и пособия постояльцев домов престарелых и инвалидов будут перечисляться так:

30 процентов на счета постояльцев; 70 процентов - на отдельный банковский счёт дома престарелых или дома инвалидов.



Для использования пенсий и пособий постояльцев создаётся комиссия, которая ежемесячно решает, на что пойдут средства - на покупку одежды, обуви, постельных принадлежностей, лекарств, медуслуг и прочего. Приобретение всего необходимого будет осуществляться в рамках госзакупок.