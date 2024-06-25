Дом загорелся в Риддере, хозяин госпитализирован с ожогами

Хозяин жилого частного дома, который загорелся в Риддере, получил ожоги и госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл ночью. Загорелась кровля дома и хозяйственной постройки.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 131 квадратный метр.