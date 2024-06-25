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Дом загорелся в Риддере, хозяин госпитализирован с ожогами

Сегодня, 07:48
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:48
Сегодня, 07:48
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Фото: BaigeNews.kz

Хозяин жилого частного дома, который загорелся в Риддере, получил ожоги и госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожар произошёл ночью. Загорелась кровля дома и хозяйственной постройки.

Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 131 квадратный метр. 

"В результате возгорания с ожогами госпитализирован в больницу владелец дома 1975 года рождения. Причина пожара устанавливается", – сообщили в МЧС.

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