Дом загорелся в Риддере, хозяин госпитализирован с ожогами
Сегодня, 07:48
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Сегодня, 07:48Сегодня, 07:48
102Фото: BaigeNews.kz
Хозяин жилого частного дома, который загорелся в Риддере, получил ожоги и госпитализирован, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Пожар произошёл ночью. Загорелась кровля дома и хозяйственной постройки.
Силами МЧС пожар ликвидирован на площади 131 квадратный метр.
"В результате возгорания с ожогами госпитализирован в больницу владелец дома 1975 года рождения. Причина пожара устанавливается", – сообщили в МЧС.
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