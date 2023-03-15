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Дом подарили многодетной семье из области Жетысу
Обладательницей собственного жилья стала многодетная мама из области Жетысу Зарина Ермеккызы. Ключи и сертификат ей вручили в ходе празднования Корісу куні. Ну а для жителей Коксуского района этот день запомнился спортивными состязаниями и яркой концертной программой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".
Для многодетной семьи Зарины Шестаковой этот день стал одним из самых знаменательных в году. В этот весенний праздник они получили новое жилье, о котором так мечтали.
"С тех пор как покинула родительский дом, скиталась по съемным квартирам, были в моей жизни и самые горькие дни, когда меня просто выставляли с маленькими детьми на улицу. И вот теперь наши мечты сбылись, теперь мы будем жить в своем доме, а я постараюсь обеспечить детям все необходимое, чтобы они ощутили себя самыми счастливыми в мире", - говорит жительница Коксуского района Зарина Ермеккызы.
На центральной площади Балпык би царил настоящий праздник – концертная программа радовала разнообразием ярких номеров, здесь же раскинулся юрточный городок – гости пробовали горячие баурсаки и традиционный наурыз коже.
Зрелищными стали и соревнования атлетов. Удивили рекордами местные чемпионы по кошкар котеру. На этот раз лучший результат - 161 раз показал молодой спортсмен Ерсаин Нияз.
Свое мастерство продемонстрировал и 65-летний житель района Жумахан Жумагулулы, шестикратный чемпион мира по гиревому спорту. В минуту он 50 раз поднимает 32-килограммовый снаряд.
"Постоянно держу себя в нужной форме и участвую в таких состязаниях. Стараюсь быть примером для молодежи. Надо приобщать молодых людей к спорту, чтобы будущее поколение было здоровым и защищало честь страны на мировых турнирах", - делится шестикратный чемпион мира по гиревому спорту Жумахан Жумагулулы.
С этого дня в области Жетысу начнётся целая череда мероприятий, посвященных празднованию Наурыза. В их числе и открытие социальных объектов, народные гуляния и конные скачки
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