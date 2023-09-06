Дом книги имени Алтынсарина распахнул двери в Астане

Дом книги имени Ибрая Алтынсарина открыли в Астане. В магазине собрана лучшая отечественная и мировая литература для взрослых и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Подарок для столичных библиоманов сделало издательство "Алматыкiтап". Инициатор проекта - председатель совета директоров Элеонора Баталова.

Перед столичным Домом книги стоит задача стать литературным салоном, где будут проходить мастер-классы поэтов и писателей.

"Мы не хотим, чтобы это воспринималось только для книжной торговли. Мы считаем, что это очаг культуры, очаг образования, очаг просвещения, поэтому мы его называем Домом книги. Более того, при Доме книги Алтынсарина у нас функционирует тренинг-центр. Мы его специально открыли для педагогов Астаны", - сообщила президент издательства "Алматыкiтап баспасы" Гаухар Саймасаева.

Здесь представлено свыше шести тысяч наименований книг порядка 1 500 авторов. Более 300 из них сотрудничают с "Алматыкiтап баспасы".

Сердце столичного Дома книги – стенд серии "Мой Казахстан". Это 70 альбомов об истории, культуре и этнографии казахского народа, а также серия о великих личностях. Книги об Абае и Алтынсарине уже в продаже. Историю Шокана Уалиханова издательство только готовит к печати.

"Открытие Дома – это прекрасное событие для Астаны. Молодёжь должна знать историю предков, наследие казахской интеллигенции. Здесь большая часть книг представлена на казахском языке. Оформление и дизайн для разного читателя. Издательство "Алматыкiтап баспасы" предоставляет творческую свободу авторам – никаких шаблонов, ограничений", - отметил вице-президент Национальной академии образования имени Алтынсарина Руслан Каратабанов.

"Алматыкітап баспасы" имеет 11 магазинов и два Дома книги. В планах издательства продолжить традицию. Где откроется третий литературный салон, пока неизвестно.