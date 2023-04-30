Дом Казахстана открыли в Пакистане

Фото: МИД РК

Посол Казахстана Ержан Кистафин совершил рабочую поездку в город Лахор. В рамках визита состоялась торжественная церемония открытия первого "Дома Казахстана" в Пакистане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В Доме Казахстана гражданам Пакистана будут оказывать широкий спектр услуг и консультировать по принципу "одного окна".

Здесь представлены отделы по развитию сотрудничества в области туризма, культуры, образования, торговли и инвестиций с возможностью оказания поддержки по вопросам предоставления казахстанской визы.

В качестве почётных гостей в открытии приняли участие губернатор провинции Пенджаб Мухаммад Балиг-ур-Рехман и комиссар Лахора Мухаммад Али Рандхава.

Мероприятие также посетили и другие официальные лица, представители деловых кругов провинции, в том числе главы торгово-промышленных палат и крупных предприятий, также деятели науки, культуры, искусства и образования.

Губернатор провинции и комиссар поздравили всех присутствующих с открытием Дома Казахстана, отметив, что это событие знаменует собой новый этап в истории казахстанско-пакистанских отношений.

Посол Ержан Кистафин выразил благодарность Почётному консулу РК в г. Лахор Рао Халид Махмуду за реализацию проекта на высоком качественном уровне и вносимый вклад в укрепление братских отношений между Казахстаном и Пакистаном.

"Посол Казахстана также провёл переговоры с комиссаром города, где стороны подтвердили заинтересованность в установлении побратимых отношений между культурными столицами двух стран – Туркестаном и Лахором. Кроме того, в первой половине дня посол совместно с почётным консулом приняли участие в утренних ТВ-шоу на каналах "NEO TV" и "Lahore Rung", где рассказали об основных мероприятиях и результатах прошедшего 2022 года, а также поделились планами на нынешний год", — рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

В этот же день состоялся деловой обед с руководством и членами торгово-промышленной палаты города Шекхупура. Посол проинформировал участников о деловых возможностях для ведения бизнеса в Казахстане, обсудили перспективы развития торгового сотрудничества.

Предприниматели Шекхупура сообщили, что хотят посетить Казахстан после открытия прямых авиарейсов Алматы-Лахор в этом году.