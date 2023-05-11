Должны быть подключены к теплу до отопительного сезона - Касымбек о долгостроях Астаны

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с дольщиками долгостроев. Об этом он сообщил на Instagram, передаёт BaigeNews.kz.

Градоначальник посетил четыре дома, строящиеся с долевым участием: ЖК "Зере-2", "Араби 2 - Гранитный 2", "Мирный дом", "Коргалжинский квартал". Жители нескольких домов ждут сдачи квартир около 10 лет.

Аким отметил, что на некоторых объектах строительство ведётся с отставанием от графика, а где-то качество строительства оставляет желать лучшего.

"Перед застройщиками стоит задача увеличить темпы строительства, по максимуму использовать строительный сезон, при этом уделяя должное внимание качеству строительства. До отопительного сезона объекты должны быть подключены к теплу. Застройщики не должны относиться к объекту просто как к объекту, это судьбы людей, которые на протяжении долгих лет ждут свои квартиры", - написал аким столицы.

Отметим, Женис Касымбек обещал, что в 2023 году в Астане полностью решат вопросы оставшихся четырёх тысяч дольщиков.