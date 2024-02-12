Должностных лиц центров обслуживания населения задержала полиция в Жамбылской области
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В Жамбылской области полицией пресечена деятельность преступной группы, состоящей из числа жителей южных регионов страны, в частности Жамбылской, Туркестанской областей, городов Алматы и Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"Установлено, что на протяжении длительного времени подозреваемые занимались незаконной выдачей водительских удостоверений за денежные вознаграждения, без проведения соответствующего обучения и практического вождения.
В преступную схему входили сотрудники ЦОНов и так называемые “помогайки”, которые занимались поиском клиентов из вышеуказанных регионов, желающих получить водительские удостоверения, которые впоследствии оформлялись и выдавались в центрах обслуживания населения города Тараза", - говорится в сообщении.
Установлено 35 фактов незаконной выдачи водительских удостоверений, организаторы и исполнители преступной схемы водворены в ИВС.
12 февраля проведены задержания и следственные мероприятия в вышеуказанных регионах по месту работы и жительства, в том числе задержаны руководители и должностные лица центров обслуживания населения.
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