Должностных лиц отдела образования наказали в Акмолинской области
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Прокуратурой Сандыктауского района защищены права воспитанников дошкольных организаций. В ходе проведения анализа соблюдения прав несовершеннолетних выявлены факты не выплат компенсаций за питание 78 воспитанникам детских садов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.
Согласно постановлению акимата Акмолинской области, расходы на питание отдельной категории граждан компенсируются за счет государства. К таким категориям граждан относятся многодетные семья, семьи нуждающиеся в АСП и другие лица относящиеся к уязвимым слоям населения.
"Между тем районный Отдел образования не включил в список на компенсацию питания многодетных матерей и семей относящихся к социально уязвимым слоям населения. Тем самым нарушил их права на получение бесплатного питания в дошкольных организациях", - говорится в сообщении.
За допущенные нарушения 4 должностных лица Отдела образования привлечены к дисциплинарной ответственности.
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