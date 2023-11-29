Должностные лица отдела ЖКХ Улытауской области обвиняются в растрате 223 млн тенге
Сегодня, 09:29
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Сегодня, 09:29Сегодня, 09:29
73Фото: Baigenews.kz
Досудебное расследование по факту необоснованной растраты бюджетных средств должностными лицами начато в Улытауской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области.
"В 2021 году должностными лицами Отдела ЖКХ строительные работы приняты по завышенной стоимости, что повлекло необоснованную выплату бюджетных средств на сумму свыше 223 млн тенге", - говорится в сообщении.
По данному факту прокуратурой области начато досудебное производство по статье 189 Уголовного кодекса (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
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