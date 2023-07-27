"Должно быть больше сотрудничество" - посол США о проблемах в борьбе с торговлей людьми

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Для борьбы с вопросами торговли людьми должно быть больше международного сотрудничества между странами, заявил посол США в Казахстане Дэниел Розенблюм, передаёт BaigeNews.kz.

"Должно быть больше такого (международного – Прим. редакции) сотрудничества, когда имеется взаимодействие между полициями различных стран. Это нужно для того, чтобы, когда жертвы торговли находились в одной стране, они могли вернуться и было бы собрано достаточно доказательств для судебного дела. Я знаю на основе своего опыта, что такое сотрудничество существует между Казахстаном и Узбекистанам, и это работает хорошо. Правоохранительные органы стран работают вместе, чтобы обеспечить, что с жертвами торговли обращаются хорошо и они вернулись домой, но также, что имеется достаточно собранных доказательств для судебного дела", - сказал посол на международной конференции по вопросам проблем торговли с людьми.

Он отметил, что США гордятся своим сотрудничеством с Казахстаном и всеми странами Центральной Азии в сфере борьбы торговлей людьми. По его словам, в США этому вопросу уделяется много внимания.

"Ежегодно мы докладываем нашему Конгрессу о прогрессе в борьбе с торговлей людьми. Мы уделяем этому вопросу большое внимание и ресурсы. Здесь, в Центральной Азии, мы работаем активно со всеми странами региона начиная с 2001 года. Это очень важно, потому что это проблема не только одной страны. Это всегда транснациональный вопрос. Мы рады тому прогрессу, который был уже достигнут. У нас отличное партнерство с правительством и неправительственными организациями, здесь, в Казахстане. Сегодняшняя конференция является возможностью для экспертов, специалистов и активистов встретиться и обменяться передовыми практиками и идеями, и приложить еще больше усилий в борьбе с этой очень сложной и трагичной проблемой", - сказал Дэниел Розенблюм.

Для вопроса необходимости укрепления международного сотрудничества посол привел пример.