Должники по алиментам потратили более 150 млн тенге на азартные игры

В области Жетысу 50 граждан регулярно играли в азартные игры (интернет-казино, букмекерские конторы) и потратили более 150 млн тенге, тогда как имели задолженности перед своими детьми в виде алиментов на сумму 60 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру области Жетысу.

“К примеру, в Талдыкоргане должник Д., при наличии задолженности по алиментам на полмиллиона тенге, пополнил свой счет в онлайн-букмекерской конторе на 52 млн тенге. По результатам анализа прокурорами в адрес Департамента юстиции внесено представление для принятия мер в отношении должников”, - говорится в сообщении.

В целом, с начала года прокуроры области Жетысу добились возмещения 63 млн тенге задолженности по алиментам перед 87 детьми. 144 неплательщика привлечены к административной ответственности (116 лиц к аресту и 28 к штрафу).

В отношении 9 злостных неплательщиков проводятся досудебные расследования по ст.139 Уголовного кодекса (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).