Должен ли мобильный оператор предупреждать клиента при смене тарифа

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Если сотовый оператор планирует менять тариф, он должен за месяц уведомить клиента, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге СЦК сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов.