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anadolumedicalcenter.ru Сегодня, 17:57
299
Сегодня, 17:57
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Фото: anadolumedicalcenter.ru

Должен ли мобильный оператор предупреждать клиента при смене тарифа

Если сотовый оператор планирует менять тариф, он должен за месяц уведомить клиента, передаёт BaigeNews.kz. Об этом на брифинге СЦК сообщил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асет Турысов. 

"Как я уже ранее отмечал, все регулируется Предпринимательским кодексом. Во-вторых, оператор должен обязательно уведомить клиента. Если будут такие случаи и будет подтверждение, можно обратиться в Агентство по защите конкуренции или Комитет телекоммуникаций", - заявил он.

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Сегодня, 17:57
299
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