Доля казахстанского легпрома на рынке одежды уменьшилась до 6,5%

Лёгкая промышленность Казахстана проигрывает войну за домашний рынок. С 2021-го по август текущего года доля отечественных производителей в общем объёме реализации в РК, по данным АО "Казахстанский центр индустрии и экспорта QazIndustry", уменьшилась с 10% до 6,5%, передает BaigeNews.kz со на Еnergyprom.kz.

Изменение структуры поставщиков на рынке одежды и обуви связано с агрессивным продвижением импорта на территории страны, в том числе через каналы электронной торговли. Казахстанские текстильные и швейные фабрики не могут конкурировать с Китаем и соседними странами Центральной Азии по нескольким причинам. Одна из них — низкий уровень переработки сырья.

В Туркестанской области глубокую переработку проходит только 15% выращенного хлопка. Остальное отправляется в сырье за рубеж. Мы продаём нечёсаное хлопковое волокно Узбекистану, России, Турции. Позже оно возвращается в нашу страну уже в виде готовых изделий с добавленной стоимостью.

Баланс ресурсов и использования продукции Бюро национальной статистики АСПиР РК показывает, что по большинству номенклатур в лёгкой промышленности доля собственного производства крайне мала. Например, Казахстан производит только 4,1% носков, чулок и колготок от объема своего рынка.

В категории "верхняя одежда" за десять месяцев в стране продали более 107 млн изделий, из которых лишь 0,4% были с лейблом made in Kazakhstan.

Только на рынке ковровых изделий местные производители занимают долю в 26,1%.