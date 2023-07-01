Доля Казахстана в ЕАБР выросла до 37,3 процента

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Доля Казахстана в Евразийском банке развития увеличилась с 33 до 37,3 процента. Об этом сообщил премьер-министр Алихан Смаилов на очередном заседании Совета ЕАБР, где были рассмотрены итоги работы банка за прошлый год и обсуждены актуальные текущие вопросы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Председатель правления ЕАБР Николай Подгузов отметил, что в 2022 году банк укрепил свою роль в качестве лидирующего института развития на евразийском пространстве, что подтверждено значительным ростом инвестиций в его проекты. Так, накопленный инвестиционный портфель достиг отметки в 13,4 миллиарда долларов с подписанием новых проектов на 2,5 миллиарда долларов, что стало рекордным показателем и значительно превысило планы за отчётный период. Таким образом, общее количество проектов банка, направленных на повышение уровня жизни граждан стран-участниц, достигло 273.

Премьер подчеркнул, что в прошлом году ЕАБР проделал хорошую работу. Вместе с тем при дальнейшей реализации проектов развития нужно уделить особое внимание управлению рисками и сохранению значений кредитного рейтинга банка.

"Объём инвестиций вырос почти на один миллиард долларов по сравнению с предыдущим годом. Текущий инвестиционный портфель продолжает расти. Нам необходимо и далее вести работу по устойчивому развитию банка и, соответственно, финансированию проектов в странах-участницах", — сказал Смаилов.

Сообщается также, что 28 июня полностью исполнены принятые решения о перераспределении уставного капитала между государствами-участниками. В результате часть пакета акций России в оплаченном уставном капитале равномерно перераспределена между остальными государствами-участниками. По итогам доля России снизилась с 66 до 44,8 процента, а доля Казахстана увеличилась.

Кроме того, на рассмотрение Совета представлен доклад о переговорах с Узбекистаном по вопросу присоединения к банку. Отмечено, что расширение состава участников позволит банку снизить потенциальные риски и проработать возможности запуска новых интеграционных проектов.