Доллар подорожал на торгах в Казахстане

Курс доллара вырос почти на два тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс американской валюты составил 451 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы - 452,5 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 488,2 тенге, российского рубля 4,92 тенге, китайского юаня - 62,59 тенге.