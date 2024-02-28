Доллар подорожал на торгах в Казахстане
Сегодня, 18:47
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Сегодня, 18:47Сегодня, 18:47
21Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вырос почти на два тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты составил 451 тенге. В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы - 452,5 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 488,2 тенге, российского рубля 4,92 тенге, китайского юаня - 62,59 тенге.
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