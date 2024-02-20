Доллар подорожал на торгах в Казахстане
Сегодня, 19:08
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Сегодня, 19:08Сегодня, 19:08
107Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара повысился сразу на 2,56 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс составил 452,97 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы - 454,1 тенге.
Курс евро по итогам торгов - 485,6 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, китайского юаня - 62,71 тенге.
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