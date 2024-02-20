  • 20 Февраля, 19:52
  • BAIGENEWS

Доллар подорожал на торгах в Казахстане

Сегодня, 19:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 19:08
Сегодня, 19:08
107
Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Курс доллара повысился сразу на 2,56 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составил 452,97 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы - 454,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 485,6 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, китайского юаня - 62,71 тенге. 

Самое читаемое

Наверх