Доллар подорожал на торгах в Казахстане

Сегодня, 19:08

Сегодня, 19:08

Курс доллара повысился сразу на 2,56 тенге по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс составил 452,97 тенге.

В обменных пунктах Астаны доллар продают по 454 тенге, в Алматы - 454,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 485,6 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, китайского юаня - 62,71 тенге.