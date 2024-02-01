Доллар подорожал на торгах в Казахстане
Сегодня, 21:30
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Сегодня, 21:30Сегодня, 21:30
110Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов
Курс доллара вырос после продолжительного падения на торгах в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс американской валюты по итогам торгов на KASE составил 449,64 тенге, поднявшись за сутки на 1,47 тенге.
В обменных пунктах Астаны доллар продают по 452 тенге, в Алматы - 451 тенге.
Курс евро составил 485,78 тенге, российского рубля - 4,9 тенге, китайского юаня - 62,4 тенге.
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