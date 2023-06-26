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BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов Сегодня, 17:44
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Сегодня, 17:44
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Фото: BaigeNews.kz/ Артём Чурсинов

Доллар окреп в Казахстане

На фоне событий в России аналитики ожидали падения курса рубля в РК, а ослаб тенге, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже курс доллара укрепился на 2,86 тенге за день и составил 450,08 тенге. За месяц рост составил 5,57 тенге. 

Курс российского рубля - 5,31 тенге, евро - 490,48 тенге, китайского юаня - 62,27 тенге.

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Сегодня, 17:44
242
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